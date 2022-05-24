姓名中「端午節」任1同音字！韓式炸雞送優惠 高雄打9折
端午節不只可以應景吃肉粽，bb.q CHICKEN韓式炸雞還推出「端午好食雞」寵客，姓名對中「端、午、節」任1同音字，消費全雞即可免費喝韓國進口飲料；慶祝進軍高雄，5/24、5/25「高雄民裕店」試營運享外帶自取9折優惠。頂呱呱則推出「8支炸雞腿」只要250元，現省190元！加購人氣呱呱包也只要銅板價49元。
bb.q CHICKEN將於5/31推出期間限定「端午好食雞」套餐，經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」期間限定的「韓式醬燒風味」口味，喜歡香辣的民眾一定要嚐嚐。
5/31～6/19本人持證件到店「內用」或「外帶自取」端午好食雞套餐，只要姓名對中「端、午、節」任1同音同字，加贈韓國進口氣泡飲料一罐，共COCO養樂多／白葡萄果汁／水梨汁三種可選，（每份餐點，限贈一罐）。
慶祝bb.q CHICKEN將於5/26插旗高雄左營區，一連推出三重優惠，5/24、5/25「高雄民裕店」試營運享外帶自取9折；6/17(含)前成為享聚卡會員，可獲「炸年糕」（價值88元）一份兌換券，限高雄民裕店使用（到店外帶全雞餐點，即可兌換使用，使用期限至6/24）。5/26開幕日起到店內用或外帶「全雞」餐點（含半半炸雞、雙味全雞），可獲韓國人氣大叔馬東石主演電影《犯罪都市2》電影100元折價券，（每份全雞餐點，限贈一張，數量有限，售完為止）。
頂呱呱則自5/23起一連五天，推出「8支原味雞腿組」優惠價250元，相較於原價440元，等於現省190元！另外還有「一斤雞脖子199元」，及3種銅板價加購任選，人氣呱呱包加購也只要49元。