COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

端午肉粽拚豪華！龍蝦鮑魚不夠看　放和牛、蒲燒鰻才稀奇

▲端午肉粽今年「不戰南北」拚豪華，山珍海味的鮑魚、干貝不夠看，竟然一次放入整隻重達半斤的龍蝦！還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽。（圖／誠品提供）
▲端午肉粽今年「不戰南北」拚豪華，山珍海味的鮑魚、干貝不夠看，竟然一次放入整隻重達半斤的龍蝦！還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽。（圖／誠品提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-21 07:00:00

每到端午節肯定要吃應景的肉粽，今年各家業者精銳盡出，「不戰南北」比豪華，山珍海味的鮑魚、干貝已經不夠浮誇，竟然一次放入整隻重達半斤的龍蝦！還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽才叫做稀奇！快來看看《NOWnews今日新聞》幫大家一口氣盤點超過20顆豪華肉粽有哪些。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲端午肉粽今年「不戰南北」拚豪華，山珍海味的鮑魚、干貝不夠看，竟然一次放入整隻重達半斤的龍蝦！還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽。（圖／誠品提供）
▲六福旅遊集團「龍王極品鮑魚粽」1顆入推薦價2,180元。（圖／誠品提供）
誠品線上「五月五慶端午」網羅全台名家肉粽，六福集團「龍王極品鮑魚粽」，將整隻重達半斤的龍蝦搭配整顆鮑魚、日本乾干貝、鹹蛋黃，在對開的龍蝦中間放入手炒古早味糯米飯，有夠浮誇。還有溫國智主廚監製「頂級松露鮑魚粽」、名廚詹姆士創立之山喜屋詹醬品牌推出的「濃粽組合」等多達26家南北名粽，令人食指大動。

▲溫國智主廚頂級松露鮑魚粽（3顆入）特價590元。（圖／誠品提供）
▲溫國智主廚頂級松露鮑魚粽（3顆入）特價590元。（圖／誠品提供）
台北文華東方酒店由米其林一星中餐廳「雅閣」主廚，張國邦打造限量「雅閣端午粽禮」，以鮑魚裹蒸粽包入整顆澳洲六頭鮮鮑、雅閣燒鵝等10種頂級食材匯聚「鮑魚裹蒸粽」，以及選用軟嫩多汁的澳洲和牛菲力搭配羊肚菌菇的「澳洲和牛粽」，再搭配最受饕客歡迎的手工XO醬，中西合璧的奢華享受。

▲台北文華東方酒店推出限量「雅閣端午粽禮」，內含鮑魚裹蒸粽、澳洲和牛裹蒸粽各一與雅閣XO醬。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲「雅閣端午粽禮」內含鮑魚裹蒸粽、澳洲和牛裹蒸粽各一與雅閣XO醬，每組2,680元，限量300組，售完為止。（圖／台北文華東方酒店提供）
漢來美食主打曾獲媒體評比冠軍、去年銷售業績破110萬的「翠園頂級龍王粽」，每顆皆重達16兩，滷製入味的西非鮑，五花肉、干貝、鹹蛋黃等料多澎湃，獨門XO醬微帶辛辣相當受歡迎。還有名人坊推出的米其林星級「港式懷舊裹蒸粽」，吃得到鮑魚、干貝等好料。

▲翠園粵菜漢來店「頂級龍王粽禮盒」1,680元／組（3顆）、450元／單顆。（圖／提供）
▲翠園粵菜漢來店「頂級龍王粽禮盒」1,680元／組（3顆）、450元／單顆。（圖／漢來美食提供）
▲名人坊「港式懷舊裹蒸粽」880元／顆。（圖／漢來美食提供）
▲名人坊「港式懷舊裹蒸粽」880元／顆。（圖／漢來美食提供）
日本北九州小倉百年鰻魚料理排隊名店「田舍庵」，首家海外分店小倉屋則打造「限量蒲燒鰻魚粽」，有著濃厚日本味的福袋造型，一層米飯餡料、一層金黃蛋絲、再一層米飯餡料，最後放入經典炙烤入魂的鰻魚鋪好鋪滿，做工繁複，香氣逼人。

▲小倉屋「限量蒲燒鰻魚粽」售價880元，限量1000組，售完為止。（圖／小倉屋提供）
▲小倉屋「限量蒲燒鰻魚粽」售價880元，限量1000組，售完為止。（圖／小倉屋提供）
▲富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」推薦價1,940元。（圖／新光三越提供）
▲富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」推薦價1,940元。（圖／新光三越提供）
新光三越集結超多初登場名家，推薦富錦樹台菜香檳的「星級珍鮑干貝粽禮盒」，還有全台限量、超澎湃的獨家「米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒」，祥和蔬食「原味／辣味三杯素粽禮盒」 還有南門市場立家「猴頭菇素粽禮盒」也是獨家。

▲「米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒」推薦價1,100元。（圖／新光三越提供）
▲「米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒」推薦價1,100元。（圖／新光三越提供）
▲鯉魚「黃金烏魚子鮑魚粽」（3入）售價840元。（圖／SOGO提供）
▲鯉魚「黃金烏魚子鮑魚粽」（3入）售價840元。（圖／SOGO提供）
SOGO百貨台北店則端出華麗海味的鯉魚「黃金烏魚子鮑魚粽」；City’super香格里拉台北遠東國際大飯店「粽意禮袋」，竟然用討喜的花布手提包裝粽，送禮好有面子。

▲City’super香格里拉台北遠東國際大飯店「粽意禮袋」特價1,088元（原價1,305元）。（圖／SOGO提供）
▲City’super香格里拉台北遠東國際大飯店「粽意禮袋」特價1,088元（原價1,305元）。（圖／SOGO提供）
▲珍珠坊「廣式福粽禮盒」1,188元。（圖／台北福華大飯店提供）
▲珍珠坊「廣式福粽禮盒」1,188元。（圖／台北福華大飯店提供）
台北福華大飯店旗下以現做港點著名的珍珠坊，推出「廣式福粽禮盒」，內含「艾草菜脯鹹粿粽」、香甜「桂圓鳳眼果豆沙粽」、豐腴的「鮑魚干貝及第八寶粽」，滿足復古粵式口味。江南春則集結過往暢銷一品打造「金虎名粽禮盒」，從經典「湖州鮮肉粽」、「御品八鮮粽」到「辣味犇粽」、「雙寶酒糟鮮肉粽」、「干貝火腿鮑魚粽」、「XO醬海味粽」等陣容，再加入今年全新「椒麻烤雞粽」，嚐得到花椒和辣椒熬出沁香的麻辣滋味。

▲江南春「金虎名粽禮盒」1,888元。（圖／台北福華大飯店提供）
▲江南春「金虎名粽禮盒」1,888元。（圖／台北福華大飯店提供）
▲「鮑魚瑤柱花菇粽」2入1,560元。（圖／台北君悅酒店提供）
▲「鮑魚瑤柱花菇粽」2入1,560元。（圖／台北君悅酒店提供）
台北君悅酒店推出「鮑魚瑤柱花菇粽」，竟然放入以烤鴨骨、蔥薑、火腿熬製醬汁，慢火滷製提鮮的整顆肥美的六頭鮑，再將干貝及花菇等餡料，以正宗廣式裹蒸粽手法，包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中，香氣十足。為茹素民眾打造奢華養生「松茸松露蕈菇素粽」，融揉圓糯米、長糯米與紫米等數種穀物，佐以松露油提香，再大方拌入松露片、菇中之王松茸菇、猴頭菇，搭配鮮美的白靈菇、鬆軟栗子及蓮子，清香夠味。

▲「松茸松露蕈菇素粽」8入／1,280元盒裝。（圖／台北君悅酒店提供）
▲「松茸松露蕈菇素粽」8入／1,280元盒裝。（圖／台北君悅酒店提供）
▲真心台菜「端午特色粽子禮盒」推薦價1,080元。（圖／微風集團提供）
▲真心台菜「端午特色粽子禮盒」（麻油雞飯粽*3＋林家蚵粽*3）推薦價1,080元。（圖／微風集團提供）
微風Breeze Super則首度獨家販售台菜教母黃婉玲老師，道地手路菜的「經典花生粽」；上海茶樓一次裝有蛋黃如意粽、潮州豆沙粽、養生五穀粽的「端陽粽香禮盒」；以及真心台菜麻油雞飯粽搭配林家蚵粽的「端午特色粽子禮盒」。

▲上海茶樓「端陽粽香禮盒」（蛋黃如意粽*5＋潮州豆沙粽*2＋養生五穀粽*3）推薦價1,580元。（圖／微風集團提供）
▲上海茶樓「端陽粽香禮盒」（蛋黃如意粽*5＋潮州豆沙粽*2＋養生五穀粽*3）推薦價1,580元。（圖／微風集團提供）
喜歡創意路線的消費者，瓦城首度攜手旗下七大品牌開賣端午節粽禮盒，除了經典必吃「泰式蝦醬肉粽」、「芋香紫米粽」、「椰香榴槤粽」甜粽，今年更推出雞腿肉質軟嫩豐腴，麻油香氣噴發的全新「噴香麻油雞肉粽」，可依自己喜好選擇三款不同組合的粽子禮盒。

▲可透過線上「瓦城商城」訂購粽子禮盒，有三款可供選擇。（圖／瓦城集團提供）
▲4鹹2甜的「品牌跨界飄香粽6入」售價950元、3鹹2甜的「經典飄香粽組5入」售價790元、以及單一口味鹹粽「獨門美味鹹粽5入」售價899元。（圖／瓦城集團提供）

肯德基「切割蛋撻」卻開專賣店？官方撇清foodpanda爆雷

限5天！頂呱呱「8支炸雞腿」250元　呱呱包銅板加購超省

陰莖意外的point！台男右彎最稀有　包皮竟有「這功能」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀