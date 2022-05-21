端午肉粽拚豪華！龍蝦鮑魚不夠看　放和牛、蒲燒鰻才稀奇

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北文華東方酒店由米其林一星中餐廳「雅閣」主廚，張國邦打造限量「雅閣端午粽禮」，以鮑魚裹蒸粽包入整顆澳洲六頭鮮鮑、雅閣燒鵝等10種頂級食材匯聚「鮑魚裹蒸粽」，以及選用軟嫩多汁的澳洲和牛菲力搭配羊肚菌菇的「澳洲和牛粽」，再搭配最受饕客歡迎的手工XO醬，中西合璧的奢華享受。
漢來美食主打曾獲媒體評比冠軍、去年銷售業績破110萬的「翠園頂級龍王粽」，每顆皆重達16兩，滷製入味的西非鮑，五花肉、干貝、鹹蛋黃等料多澎湃，獨門XO醬微帶辛辣相當受歡迎。還有名人坊推出的米其林星級「港式懷舊裹蒸粽」，吃得到鮑魚、干貝等好料。
日本北九州小倉百年鰻魚料理排隊名店「田舍庵」，首家海外分店小倉屋則打造「限量蒲燒鰻魚粽」，有著濃厚日本味的福袋造型，一層米飯餡料、一層金黃蛋絲、再一層米飯餡料，最後放入經典炙烤入魂的鰻魚鋪好鋪滿，做工繁複，香氣逼人。
新光三越集結超多初登場名家，推薦富錦樹台菜香檳的「星級珍鮑干貝粽禮盒」，還有全台限量、超澎湃的獨家「米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒」，祥和蔬食「原味／辣味三杯素粽禮盒」 還有南門市場立家「猴頭菇素粽禮盒」也是獨家。
SOGO百貨台北店則端出華麗海味的鯉魚「黃金烏魚子鮑魚粽」；City’super香格里拉台北遠東國際大飯店「粽意禮袋」，竟然用討喜的花布手提包裝粽，送禮好有面子。
台北福華大飯店旗下以現做港點著名的珍珠坊，推出「廣式福粽禮盒」，內含「艾草菜脯鹹粿粽」、香甜「桂圓鳳眼果豆沙粽」、豐腴的「鮑魚干貝及第八寶粽」，滿足復古粵式口味。江南春則集結過往暢銷一品打造「金虎名粽禮盒」，從經典「湖州鮮肉粽」、「御品八鮮粽」到「辣味犇粽」、「雙寶酒糟鮮肉粽」、「干貝火腿鮑魚粽」、「XO醬海味粽」等陣容，再加入今年全新「椒麻烤雞粽」，嚐得到花椒和辣椒熬出沁香的麻辣滋味。
台北君悅酒店推出「鮑魚瑤柱花菇粽」，竟然放入以烤鴨骨、蔥薑、火腿熬製醬汁，慢火滷製提鮮的整顆肥美的六頭鮑，再將干貝及花菇等餡料，以正宗廣式裹蒸粽手法，包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中，香氣十足。為茹素民眾打造奢華養生「松茸松露蕈菇素粽」，融揉圓糯米、長糯米與紫米等數種穀物，佐以松露油提香，再大方拌入松露片、菇中之王松茸菇、猴頭菇，搭配鮮美的白靈菇、鬆軟栗子及蓮子，清香夠味。
微風Breeze Super則首度獨家販售台菜教母黃婉玲老師，道地手路菜的「經典花生粽」；上海茶樓一次裝有蛋黃如意粽、潮州豆沙粽、養生五穀粽的「端陽粽香禮盒」；以及真心台菜麻油雞飯粽搭配林家蚵粽的「端午特色粽子禮盒」。
喜歡創意路線的消費者，瓦城首度攜手旗下七大品牌開賣端午節粽禮盒，除了經典必吃「泰式蝦醬肉粽」、「芋香紫米粽」、「椰香榴槤粽」甜粽，今年更推出雞腿肉質軟嫩豐腴，麻油香氣噴發的全新「噴香麻油雞肉粽」，可依自己喜好選擇三款不同組合的粽子禮盒。