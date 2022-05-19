限5天！頂呱呱「8支炸雞腿」250元 呱呱包銅板加購超省
報稅季讓小資族苦哈哈，速食業者幫大家省荷包，頂呱呱自5/23起一連五天，推出「8支原味雞腿組」優惠價250元，相較於原價440元，等於現省190元！另外還有「一斤雞脖子199元」，及3種銅板價加購任選，人氣呱呱包加購也只要49元。而其他速食業者紛紛推出優惠寵客，不只必勝客大方推出「1元烤雞」，漢堡王也有人氣漢堡買1送1、雞塊買10送10來助攻。
頂呱呱自5/23起，一連五天推出「友好炸雞週」，熱愛雞腿的民眾一定要鎖定「8支原味雞腿組」，優惠價250元，相較於原價440元，等於現省190元！愛啃一族則有「一斤雞脖子」解饞，一台斤的雞脖子現在只要199元，相較於原價240元，現省41元。
凡購買活動組還另有3種銅板價加購任選，人氣呱呱包加購只要49元，45元可以加購德式香腸，或2杯35元指定飲品。爽快嗑肉就是要全力支援荷包讓你爽快嗑肉。
但搶貨前提醒大家，「原味雞腿組、一斤雞脖子」每人限購兩份，加價購每人限購十組。活動組每日每店限量販售，售完為止。限現場購買，恕不接受電話預訂。
漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」可以一路吃到5/29，從牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，到點心與飲料通通買1送1，不只個人餐5.2折起、限定套餐109元起、雞塊更是買10送10。
必勝客也大方推出「1元烤雞」幫大家省荷包，平日買獨享比薩、紙包麵飯，加1元多1件美味副食，BBQ烤雞、薯金幣、鱈魚塊開吃；「PK雙饗卡」APP祭出豪華雙主餐的個人餐超值隨饗券，最高現省368元。