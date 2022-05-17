必勝客「1元烤雞」必搶！1招現省368元 漢堡王520送薯條
報稅季來了，你也手頭緊苦哈哈嗎？必勝客大方推出「1元烤雞」幫大家省荷包，平日買獨享比薩、紙包麵飯，加1元多1件美味副食，BBQ烤雞、薯金幣、鱈魚塊開吃；「PK雙饗卡」APP祭出豪華雙主餐的個人餐超值隨饗券，最高現省368元！漢堡王也來助攻，不只牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，及點心、飲料通通買1送1，雞塊更是買10送10；五月「華堡日」買指定套餐送原味華堡；手機號碼對中「5、2、0」任1數字，可獲得「滿額點心組兌換券」，消費滿350元免費換中份薯條及小杯可樂。
即日起於平日週一至週五到必勝客門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩，（限定夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要加價1元，就能在1翅1腿的BBQ烤雞、小份薯金幣、3塊鱈魚塊中任選喜歡的一項加碼開吃，無痛幫大家把餐點升級，吃得更飽也不怕手軟（不適用於外送平台）。
另外「PK雙饗卡」APP還祭出豪華雙主餐的個人餐「超值隨饗券」，只要一次訂購4套，特惠價為888元，每套可任選口味紙包筆管麵及指定口味獨享比薩各一份，最高現省368元！而且超方便可以跨店取、分次取、一鍵轉送；多重加碼抽獎優惠，還有機會把Switch遊戲機帶回家。
漢堡王除了「豪氣霸王省限定優惠券」吃爆買1送1外，五月「華堡日」只要在5/20～5/25，於漢堡王官網預訂指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」再選擇5/26取餐就送原味華堡乙顆；5/26當天於官網購買指定套餐並輸入代碼，或臨櫃出示粉專華堡日貼文或LINE官方帳號推播截圖，也都有送！
呼應520，5/16 23:59前加入LINE官方帳號，註冊綁定的會員手機號碼對中「5、2、0」任1數字，5/17可獲得「滿額點心組兌換券」，於5/20～5/26在官網或臨櫃消費滿350元，就能免費換中份薯條及小杯可樂。報稅季就靠超飽速食省荷包。
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