靠漢堡王「買1送1」撐過報稅季！母親節省錢優惠全曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」個人餐最低只要100元，下殺5.2折起，經典鱈魚堡或經典脆雞堡配上小薯與小杯可樂加上4塊雞塊，只要100元；多人餐則是6.3折起。點心銷售第一的十塊雞塊加上大份薯條或辣薯球，也只要99元
優惠券最上方「買1送1」專區包括脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、薯條(Ｍ)、中杯綠茶、辣薯球共6款指定品第二件免費送！早餐超佛優惠，熱美式研磨中杯、還有4塊雞塊也都天天買1送1。
提醒大家，左下角限量3組煙燻辣椒系列買1送1，只到5/18，售完為止，包括煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、煙燻辣椒10塊雞塊通通都買1送1，要吃要快。
肯德基：限時10天「啾愛媽咪歡樂餐」 蛋撻禮盒9折
除了秒殺起司鍋，也推出「啾愛媽咪歡樂餐」限時10天只販售到5/8(日)，一次放滿8塊雞桶x1、洋蔥圈x1、雙色轉轉QQ球x1、原味蛋撻禮盒x1、百事可樂(瓶)x1，只要598元。現在還推出蛋撻禮盒9折優惠
必勝客：「北海道起司海鮮盛宴比薩」有愛心起司
必勝客除了推出限量愛心披薩，慶祝母親節還打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，以軟嫩炙燒鮭魚 X 多汁鮮干貝 X Q彈魷魚為主角，淋上日式醬油與龍眼蜜慢熬而成的日式照燒醬，最特別的是潛藏立體心型限量版的「北海道蔓越莓愛心起司」，還搭配經典頂級莫札瑞拉起司，讓滿滿海鮮吃得到雙重濃郁，大比薩850元、小比薩600元，（可搭配外帶買大送大或外送買大送小優惠）。
還有王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、頂呱呱寵媽媽「炸雞花」回歸。環球百貨則有每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。