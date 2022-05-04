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靠漢堡王「買1送1」撐過報稅季！母親節省錢優惠全曝光

▲漢堡王4月發出的「豪氣霸王省限定優惠券」可以一路吃到5/29，從人氣華堡到點心高達11組「買1送1」，幫大家撐過報稅季還不用餓肚子。適逢母親節，肯德基和必勝客也推出特製套餐祭出優惠寵媽媽。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王4月發出的「豪氣霸王省限定優惠券」可以一路吃到5/29，從人氣華堡到點心高達11組「買1送1」，幫大家撐過報稅季還不用餓肚子。適逢母親節，肯德基和必勝客也推出特製套餐祭出優惠寵媽媽。（圖／台灣漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-04 11:19:19

漢堡王真是大家的省錢好朋友！4月發出的「豪氣霸王省限定優惠券」可以一路吃到5/29，從牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，到點心與飲料通通買1送1，不只個人餐5.2折起、限定套餐109元起、雞塊更是買10送10！幫大家撐過報稅季還不用餓肚子。適逢母親節，肯德基除了秒殺起司鍋，也推出「啾愛媽咪歡樂餐」；必勝客則推出有愛心起司的「北海道起司海鮮盛宴比薩」。還有哪些省錢優惠一起來掌握。

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漢堡王：「豪氣霸王省限定優惠券」高達11組「買1送1」

漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」個人餐最低只要100元，下殺5.2折起，經典鱈魚堡或經典脆雞堡配上小薯與小杯可樂加上4塊雞塊，只要100元；多人餐則是6.3折起。點心銷售第一的十塊雞塊加上大份薯條或辣薯球，也只要99元

優惠券最上方「買1送1」專區包括脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、薯條(Ｍ)、中杯綠茶、辣薯球共6款指定品第二件免費送！早餐超佛優惠，熱美式研磨中杯、還有4塊雞塊也都天天買1送1。

提醒大家，左下角限量3組煙燻辣椒系列買1送1，只到5/18，售完為止，包括煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、煙燻辣椒10塊雞塊通通都買1送1，要吃要快。

▲漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／台灣漢堡王提供）
肯德基：限時10天「啾愛媽咪歡樂餐」　蛋撻禮盒9折

除了秒殺起司鍋，也推出「啾愛媽咪歡樂餐」限時10天只販售到5/8(日)，一次放滿8塊雞桶x1、洋蔥圈x1、雙色轉轉QQ球x1、原味蛋撻禮盒x1、百事可樂(瓶)x1，只要598元。現在還推出蛋撻禮盒9折優惠

必勝客：「北海道起司海鮮盛宴比薩」有愛心起司

必勝客除了推出限量愛心披薩，慶祝母親節還打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，以軟嫩炙燒鮭魚 X 多汁鮮干貝 X Q彈魷魚為主角，淋上日式醬油與龍眼蜜慢熬而成的日式照燒醬，最特別的是潛藏立體心型限量版的「北海道蔓越莓愛心起司」，還搭配經典頂級莫札瑞拉起司，讓滿滿海鮮吃得到雙重濃郁，大比薩850元、小比薩600元，（可搭配外帶買大送大或外送買大送小優惠）。

 
母親節犒賞媽媽美食不間斷，美食外送免運最夯，再奉上6飯店外帶懶人包。對中身分證，馬辣集團蛤蜊干貝吃到飽；bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」。愛心甜甜圈買6送3；21風味館買烤半雞送半雞；漢來海港吃到飽回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠；「搞孝」送貴妃壽桃最吸睛；星巴克最強優惠懶人包全品項買1送1；欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」打5折。

還有王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、頂呱呱寵媽媽「炸雞花」回歸。環球百貨則有每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。

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