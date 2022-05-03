母親節買烤半雞送烤半雞　麥當勞推 「皇帝御製」分享盒

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特邀知名食譜作家袁櫻珊老師，發想「21香草烤雞的幸福食譜」，創作出包括椒香烤雞月見飯、松露烤雞義大利麵及味噌醬起司烤雞肉串三道簡易料理，民眾可以到21世紀官網參考食譜，使用21香草烤雞與簡單配餐，輕鬆動手改造成全新美味料理寵媽咪。
頂呱呱5/3～5/6首次祭出「八雞撕啖，一斤炸雞腿」下殺近5折，加碼明星商品「呱呱包」加價購優惠。每份均含八支鮮嫩多汁的原味炸雞腿，門市售價250元，外送平台售價325元（原價440元）下殺近五折。凡購買「八雞撕啖，一斤炸雞腿」活動餐，再加購呱呱包每顆只要50元，外送平台加購呱呱包60元，每份活動餐限加購10顆。
全台頂呱呱門市（除誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外）及外送平台販售，每份「八雞撕啖，一斤炸雞腿」出餐前均經過秤重，確認足重一台斤（600公克），每人限購兩份，每日活動組數量有限，售完為止。
麥當勞則再次與故宮精品攜手合作，5/4～5/31精選清朝皇帝御製食器上的琺瑯彩瓷紋飾，運用成為限定包裝的「皇帝御製」麥當勞分享盒；分享盒套餐共有麥克鷄塊、鷄翅、麥脆鷄腿、鷄塊鷄腿共四種內容可選。
凡於餐廳內用、外帶、得來速購買任一麥當勞分享盒，加購指定飲品還可享飲料買1送1，再送「朕就喜翻」聯名桌遊，（歡樂送與其他外送平台恕不適用）。桌遊內皆附贈「故宮精品折價券」，民眾於故宮精品網路商城、故宮商店門市消費滿500元，可現折50元，（數量有限，送完為止）。
母親節犒賞媽媽美食不間斷，美食外送免運最夯，再奉上6飯店外帶懶人包。對中身分證，馬辣蛤蜊干貝吃到飽；bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」。漢來海港吃到飽回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠。王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、頂呱呱寵媽媽「炸雞花」回歸。環球百貨則有每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。