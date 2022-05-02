母親節免出門！6飯店外帶懶人包　漢來海港吃到飽4.4折

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢來海港吃到飽：回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠
漢來海港吃到飽去年因全台實施三級警戒限制餐廳內用，為方便粉絲享受美食外帶而祭出的「餐券放大術」。今年因應防疫再度回歸，同樣是不同餐券可換購6～8道餐食，但內容略不同於去年，沙拉、海鮮、綜合壽司、熱食、港點、肉類、甜點一樣都不少，但菜色由海港各餐廳主廚固定配置，採每月15日更換一次菜色的方式提供。
從蒸生蠔、烤香魚、到鮮蝦、燻鮭魚冷肉起司沙拉、綜合壽司等人氣豪華海陸主餐，都有機會吃得到，業者表示一份的份量足夠兩人共享，而且使用餐券結帳可享4.4～5.8折不等的優惠，消費者只要在餐期前提早3小時訂購（07-412-8068）、並約定時間到餐廳取餐即可。
君品酒店：米其林三星「頤宮片皮鴨」當日現作外帶
君品酒店重啟當日現作外帶餐點，連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬；選購五吃再增加上湯鴨骨粥，每份5,480元。僅限5/6～5/8取餐，（數量有限，售完為止），還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦。
另外還有累積破百套的母親節「中式極品海陸分享餐」、爐烤美國肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排雙人套餐、浪漫歐洲四人分享餐，還有常溫餐點禮盒等都可在雲朗選物網站上點購，全站消費滿3,000元免運費（部分餐點限免下車自取外帶）。
晶華酒店：5款母親節外帶餐得來速取餐 首見「孝親餐飲巴士」
台北晶華酒店的「晶華美食到你家」平台及各餐廳即起開放訂購「母親節闔家外帶餐」，包括晶華軒粵式家宴、Robin’s戰斧牛排饗宴、三燔日式鍋物家宴、俱樂部滬式家宴、宴會廳台菜家宴等，外帶免下車取餐得來速服務。
5/7～5/8，一樓的栢麗廳將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合多達上百道豐富菜色推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴；同時啟航市場首見的「孝親餐飲巴士」，探索城市美景的同時，享受移動中的特別用餐體驗。
萬豪酒店：母親節限定外帶饗宴 特推巨無霸子母壽桃
台北萬豪酒店母親節限定外帶饗宴，由由國宴主廚高鋼輝團隊掌勺中式套餐，招牌片皮鴨及花膠天麻山藥煲排骨等宴客菜；西式海陸雙饗宴則有爐烤美國肋眼牛排28盎司與整隻鮮美爐烤波士頓龍蝦等好菜。適合4～6人享用，每套5,200元，皆贈珍珠聖多諾黑蛋糕一個。特推象徵健康長壽的喜氣子母壽桃，蓬鬆Q彈的外皮包覆綿密細緻的紅豆餡，從大壽桃裡迸出輕巧可愛的小壽桃，相當「桃」氣。
母親節期間限定外帶饗宴即日起～5/8開放訂購及取餐，可透過線上商城、現場訂購須至台北萬豪酒店現場取貨，取貨時間為每日11:30及17:30，（以上皆須於取貨前至少三日預訂）。另特別和外送平台Oddle Taiwan合作提供外送服務。
美福飯店：4～6人外帶餐優惠 合菜加贈紅酒
台北美福大飯店讓大家方便在家享食過節，「米香」台菜餐廳、「潮粵坊」港潮餐廳及「宴會廳」皆推出適合4～6人的外帶餐，每組優惠2,680元起，（請於一日前預訂）；宴會廳則推出6人份「金銀滿室輝燕窩」供外帶，預訂4～6人份「真的愛你」外帶合菜還加贈進口紅酒乙瓶（以上餐點請於三日前預訂，02-7722-3399轉各餐廳）。母親節內用消費享滿額贈好禮，整個五月還有「馨香朵朵」住房優惠。
凱達飯店：女性獨享8折 外帶家宴「養生美顏」桌菜
凱達大飯店今年母親節主打「平價奢華」風，逆勢推出CP值超高的餐飲優惠，百宴自助餐廳推出女性獨享8折優惠，5/7、5/8午／晚餐，每位貴賓另贈「焗烤澎湖海大蝦」乙份（另收原價10%服務費，5/7、5/8不適用任何優惠）。家宴中餐廳「美顏養生」餐6人份5,800元起，另有不同價位外帶合菜可選。館內所有現做餐點或冷凍美食，消費滿2,400元以上，即享指定範圍內免運送到家。
慕軒飯店：海陸總匯雙人外帶餐優惠 GUSTOSO兩人同行享第二套半價
慕軒飯店4/25～5月底推出「海陸總匯雙人外帶餐」3,980元，可品嘗到12盎司美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗龍蝦及起源美國紐奧良的洛克菲勒焗牡蠣四顆等豪華菜色，可輕鬆於線上商城一指點購下單，在家享用飯店星級美饌。
旗下GUSTOSO義大利餐廳於4/30～5/8雙週六日晚間時段，推出寵愛母親春旬賞味套餐2,680元+10%，只要兩人同行享第二套半價優惠，媽媽本人並贈送玫瑰氣泡酒一杯。另外針對住房旅客，於4/30～5/15週末入住，並於FB或IG社群打卡上傳親子合照，將致贈氣泡酒兩杯，留下評論還可享續杯一次。
母親節犒賞媽媽美食不間斷，美食外送免運最夯。對中身分證，馬辣蛤蜊干貝吃到飽；bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」。王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、頂呱呱寵媽媽「炸雞花」回歸。環球百貨則有每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！