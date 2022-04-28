身分證「中2字」馬辣蛤蜊干貝吃到飽　乾杯外帶折1000元

我是廣告 請繼續往下閱讀
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上至馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，並主動告知參與本活動，其中1人身分證／健保卡有愛母親「2、5、7」任2碼，全桌即可獲得期間限定、東石漁港新鮮直送，顆顆飽水又肥美的「XXL大蛤蜊」無限量吃到飽。
新馬辣＆新馬辣Plus+：對中愛母親「2、5、7」任2碼「九孔鮑魚、北海道生食級干貝」吃到飽
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，其中1人身分證／健保卡有愛母親「2、5、7」任2碼，「新馬辣」全桌即可享肉質肥厚、口感Q脆的「九孔鮑魚」吃到飽；「新馬辣Plus+」則是「北海道生食級干貝」無限量供應。
問鼎「多蝦母親」：對中「0、2、5、7」任2碼贈「南美脆甜大白蝦」10隻、最高一次吃50隻
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與「多蝦母親」活動，含3位成人以上同行，「每位消費滿900元」，其中1人身分證／健保卡有「0、2、5、7」，任2碼即贈10隻南美脆甜大白蝦；任3碼贈20隻；4碼全中贈30隻；其中5、2、0若依序連號，則直接翻倍送出50隻。
自5/2日起，每日前十組點購「松露燕麥奶鍋」的消費者，加贈Oatly原味燕麥奶3罐（250ml，各分店限量600罐，送完為止）。
熊一燒肉：對中愛一起「2、1、7」任2碼升級「生食級大干貝 或 小火鍋」吃到飽
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，「選擇大關燒肉或橫綱燒肉方案」，其中1人身分證／健保卡有愛一起「2、1、7」任2碼，全桌即可免費享有「生食級大干貝 或 小火鍋」升級吃到飽。
狗一下居酒食堂：對中「9、2、0」任2碼送「鮭魚壽司蛋糕」
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，「每位消費滿800元」，其中1人身分證／健保卡有「9、2、0」任2碼，就可免費獲得「鮭魚壽司蛋糕」乙份，（部份菜色僅限定店鋪販售，詳情請至粉絲團洽詢）。
忠孝店特別供應每日限量20組吃到飽方案，最低只要988元、夢幻方案1,688元，升級酒水暢飲方案，每位＋198元享金牌台啤、沖繩原裝生啤酒喝到飽；每位＋348元則可多享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與沙瓦無限量暢飲。
哞哞屋和牛燒肉：對中「0、1、2、3、4」任2碼升級「雲林北港烏魚子」吃到飽
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，「選擇雙和牛或世界三大和牛方案」其中1人身分證／健保卡有「0、1、2、3、4」任2碼，全桌即可免費升級，立享「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽，（選擇世界三大和牛方案，額外加贈德國BarRoyal香甜醇韻氣泡酒一瓶）。
業者更分享「烏金創意5吃」變化食譜，民眾可DIY烏魚子石鍋飯、烏金野菜沙拉、烏金橫膈膜、烏金和牛油蔥太陽飯、烏金乳酪酥」，越吃越涮嘴。
夯下去新潮和牛燒肉：對中有「0、2、6、8」任2碼升級「雲林北港烏魚子」吃到飽
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，「選擇極上雙和牛牛排放題方案」，其中1人身分證／健保卡有「0、2、6、8」任2碼，全桌即可免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽。
涮樂和牛食べ放題：最年長女性「年齡幾歲即贈幾顆東石蛤蠣」
4/29～5/31活動期間，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，含3位成人以上同行，「選擇極上雙和牛方案」，同行者當中自行推派一位女性最年長者，秀出身分證／健保卡，「年齡幾歲即贈幾顆東石蛤蠣」。將當天用餐合照分享至粉絲團指定貼文，還有機會抽中涮樂和牛餐券。
搶攻母親節聚餐商機，乾杯集團5大品牌推出母親節限定豪華饗宴，提供各式餐點外送服務與外帶優惠88折起，到店自取最高享折扣1,000元的優惠價；「乾杯超市」更祭出「和牛燒肉組」限量75折優惠。
老乾杯母親節限定「豪牛套餐」，可吃到老乾杯限定熟成冷藏牛舌、日本和牛上等牛排，及上等牛五花、GETA牛五花、牛第一胃、彈牙角切和牛四種部位拼盤等菜色，一次吃到10款頂級肉品！宅家過節推「饌玉和牛壽司膳」，搭配海膽或魚子醬共3款口味，售價3,280～9,888元可外送到府，或於官網下單，到店自取外帶享折扣1,000元的優惠價。
乾杯母親節派對套餐主打「乾杯牛肉拼盤」近20款海陸食材吃好吃滿。慶祝母親節可邀媽媽參加「牛排猜猜看」活動，凡點購「現切澳洲和牛肋眼牛排」，猜猜切下的牛排克重數，克重數在正負5g內，免費贈送當塊牛排；若精準命中克重數，除了當塊牛排免費贈送之外，另加贈一千元乾杯集團商品抵用券。
黑毛屋本家迎接母親節推出夢幻海陸雙享「馨動套餐」迎接母親節，一次吃到特選日本和牛、生食級鰹魚、日本廣島縣產牡蠣、日本北海道生食級干貝等豐富食材；黑毛屋母親節則有2,280元的雙人與4,520元的四人套餐可選，10%服務費另計。外帶自取皆還享88折優惠。
麻辣45集結經典招牌推出母親節限定「食辣饗宴」，除了九宮格鍋底（加200元可換鴛鴦鍋），必點五秒牛舌、爽脆毛肚、生鮮黃喉、原味嫩牛肉、滷牛筋等豐富好料，共3款四人套餐可選，並提供外帶外送服務。
乾杯超市則推出75折母親節限量優惠，「老乾杯母親節限定和牛燒肉組」包含澳洲和牛肋眼牛排、澳洲熟成穀飼牛舌、日本和牛姿切等肉品，優惠價只要3,888元（原價5,200元）限量200組；「乾杯經典小聚燒肉組」包含澳洲和牛莎朗芯牛排、澳洲和牛牛五花、西班牙Bellota等級伊比利豬等肉品，優惠價只要2,499元（原價3,160元），限量100組。
犒賞媽媽美食不間斷，不只外送免運最夯。王品媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」中二字，可享千元龍蝦免費吃。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、必勝客「愛心披薩」限賣2週、柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價、頂呱呱回歸「炸雞花」；環球百貨每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；晶華酒店母親節「買6千送6千」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！