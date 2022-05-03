母親節「搞孝」！晶華貴妃壽桃超吸睛 愛心甜甜圈買6送3
母親節必須逗樂媽媽！除了送上禮物和大餐，最好能發揮幽默感讓母親大人笑一笑，一笑治百病、再笑解千愁。台北晶華酒店「搞孝」打造唐朝貴妃造型的壽桃，小巧鵝蛋臉搭配Kuso表情，保證媽咪看了會心一笑。珠寶盒法式點心坊則推出優雅禮帽蛋糕；Mister Donut打造擬人化微笑愛心甜甜圈，搭配買6送3優惠，母親節就用造型特殊的甜點逗樂母親大人吧。
由晶華酒店旗下故宮晶華廚藝團隊所創作的「迷你貴妃壽桃」，創意發想自描繪宮中女眷圍着長桌宴飲行樂的《唐人宮樂圖》，將加入竹碳粉的麵糰捏成貴妃髮髻，搭配包入奶黃、豆沙、芝麻等蜜料內餡後捏成鵝蛋臉型的小巧麵糰，並烙印上可愛Kuso的表情，點綴澄粉燙熟做成的半透明髮簪，「迷你貴妃壽桃」重現畫中雍容華貴的姿態，令人莞爾，根本捨不得吃下肚。
珠寶盒法式點心坊母親節蛋糕同樣像藝術品致敬，將義式蛋白霜和卡士達結合成經典的希布斯特奶餡，搭配百香果、芒果、荔枝等水果風味，打造比慕斯更彈嫩輕盈的口感，並以精巧的工藝將蛋糕形塑成一頂優雅的禮帽，略微起伏的波浪帽沿，搭配美麗花朵與墜繩，逼真又浪漫。
Mister Donut今年以擬人化的微笑打造愛心甜甜圈，外層為香甜草莓可可醬的「雙莓愛心」，象徵粉嫩的臉蛋，內餡為酸甜帶顆粒咬感的藍莓鮮奶油；「天使蘋果甜心」以香甜蘋果可可醬外層搭配滑順鮮奶油內餡。兩款都是蓬鬆軟綿、清爽不膩的香甜水果口感，5/3(二)～5/8(日)還有指定商品買6送3優惠活動，讓媽咪甜笑著品嚐。
母親節犒賞媽媽美食不間斷，美食外送免運最夯，再奉上6飯店外帶懶人包。對中身分證，馬辣蛤蜊干貝吃到飽；bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」。漢來海港吃到飽回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠。王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、頂呱呱寵媽媽「炸雞花」回歸。環球百貨則有每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。