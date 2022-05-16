防疫美食推訂閱制！星巴克「1招」喝7折　晶華分享餐划算

我是廣告 請繼續往下閱讀
「和風日式分享餐」可吃到漁港新鮮直送的極品散壽司盛合、刺身盛合、海老天婦羅、時令魚味噌湯，搭配以三燔秘製醬汁料理而成的牛肉壽喜燒；「南洋泰式分享餐」集結泰市場餐廳最受歡迎的青木瓜沙拉、黃金月亮蝦餅、薑黃咖哩蟹、海鮮冬蔭酸辣湯及泰北打拋豬肉飯。
勃根地紅酒牛肉、番紅花燴海鮮、海鮮巧達湯等組成「經典義式分享餐」；「手路中式分享餐」則有養生黑蒜香菇燉雞湯，搭配鹹香文火老滷牛子腱、川味剁椒鮮魚及晶華最經典的XO醬蝦仁炒飯。蔬食也有包括紅藜麥鮮綠沙拉及義式蔬菜湯的「低GI蔬食分享餐」可選。
每套訂價2,080元，優惠價每套1,680元；單次訂購兩套（特惠價共3,160元），換算下來每套為1,580元；一次訂購三套（特惠價4,440元）平均每套只要1,480元，越訂越便宜。業者加碼於六月底前，只要持「2021台北國際旅展」購買之栢麗廳餐券，也可用來兌換上述套餐。
民眾愛喝的星巴克也推出「每日星巴克 咖啡訂閱方案」，只要加入LINE官方帳號，透過LINE線上訂購，方案為20天內可分次兌換同系列指定飲品6杯，即享七折起優惠。包括美式／每日精選咖啡系列、那堤／茶那堤系列、星冰樂系列、冷萃咖啡系列共四大類飲品可訂閱。
最划算的方案為6杯售價120元（含）以下美式咖啡或每日精選咖啡系列，可分次兌換包含美式咖啡（含特選美式咖啡）、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等，訂閱6杯優惠價只要510元（原價720元），平均每杯只要85元；訂閱人氣頗高的星冰樂系列，則可分次兌換售價165元（含）以下星冰樂系列，6杯優惠價只要720元（原價990元），平均每杯只要120元。
如果到期沒喝完也不用擔心，業者可依原購買之優惠價無痛退款。若同一方案自動續訂，續訂前後期皆兌換完畢，再贈送110元飲料券的續訂獎勵。熱愛星巴克的鐵粉可以試試看划算喝起來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。