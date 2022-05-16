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防疫美食推訂閱制！星巴克「1招」喝7折　晶華分享餐划算

▲不只Netflix，現在連防疫美食也推訂閱制，台北晶華酒店推出人氣美食四菜一湯划算分享餐，一次下訂再分次取餐，越訂越便宜；加入星巴克LINE官方帳號，經典暢銷的美式咖啡、那堤、星冰樂、冷萃咖啡等四大類飲品，一鍵訂購即享七折優惠。（圖／台北晶華酒店提供）
▲不只Netflix，現在連防疫美食也推訂閱制，台北晶華酒店推出人氣美食四菜一湯划算分享餐，一次下訂再分次取餐，越訂越便宜；加入星巴克LINE官方帳號，經典暢銷的美式咖啡、那堤、星冰樂、冷萃咖啡等四大類飲品，一鍵訂購即享七折優惠。（圖／台北晶華酒店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-16 15:40:21

本土疫情升溫，民眾多自主在家防疫，宅食經濟興起，不少飯店、餐廳除了內用祭出優惠，也大推外帶外送好康套餐。不只Netflix等影音串流平台，現在連防疫美食也推訂閱制！台北晶華酒店推出人氣美食4菜1湯划算分享餐，一次下訂再分次取餐，越訂越便宜；星巴克則主打加入LINE官方帳號，經典暢銷的美式咖啡、那堤、星冰樂、冷萃咖啡等四大類飲品，一鍵訂購即享7折優惠。

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台北晶華酒店支持民眾「在家防疫」的餐飲需求，即日起推出「晶華宅家美食訂閱制」，將旗下餐廳的人氣美食規劃出日式、泰式、西式、中式及蔬食五種主題，打造小家庭4菜1湯的划算分享餐，一次下訂再分次取餐，越訂越便宜。

▲人氣第一名的和風日式分享餐。（圖／台北晶華酒店提供）
▲人氣第一名的和風日式分享餐。（圖／台北晶華酒店提供）
「和風日式分享餐」可吃到漁港新鮮直送的極品散壽司盛合、刺身盛合、海老天婦羅、時令魚味噌湯，搭配以三燔秘製醬汁料理而成的牛肉壽喜燒；「南洋泰式分享餐」集結泰市場餐廳最受歡迎的青木瓜沙拉、黃金月亮蝦餅、薑黃咖哩蟹、海鮮冬蔭酸辣湯及泰北打拋豬肉飯。

▲宅在家也能方便吃異國美食，圖為經典義式分享餐。（圖／台北晶華酒店提供）
▲宅在家也能方便吃異國美食，圖為經典義式分享餐。（圖／台北晶華酒店提供）
勃根地紅酒牛肉、番紅花燴海鮮、海鮮巧達湯等組成「經典義式分享餐」；「手路中式分享餐」則有養生黑蒜香菇燉雞湯，搭配鹹香文火老滷牛子腱、川味剁椒鮮魚及晶華最經典的XO醬蝦仁炒飯。蔬食也有包括紅藜麥鮮綠沙拉及義式蔬菜湯的「低GI蔬食分享餐」可選。

每套訂價2,080元，優惠價每套1,680元；單次訂購兩套（特惠價共3,160元），換算下來每套為1,580元；一次訂購三套（特惠價4,440元）平均每套只要1,480元，越訂越便宜。業者加碼於六月底前，只要持「2021台北國際旅展」購買之栢麗廳餐券，也可用來兌換上述套餐。

▲台灣星巴克5/14(六)將舉行近年來最大規模的聯合招募徵才活動，總計開出700名正職及兼職人員職缺，參與面試者當日即招待一杯冰熱自選的本日咖啡。員工福利曝光，只要上班期間可免費享用2杯飲品。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克推出「每日星巴克 咖啡訂閱方案」，加入LINE官方帳號，經典暢銷的美式咖啡、那堤、星冰樂、冷萃咖啡等四大類飲品，一鍵訂購即享七折優惠。（圖／台灣星巴克提供）
民眾愛喝的星巴克也推出「每日星巴克 咖啡訂閱方案」，只要加入LINE官方帳號，透過LINE線上訂購，方案為20天內可分次兌換同系列指定飲品6杯，即享七折起優惠。包括美式／每日精選咖啡系列、那堤／茶那堤系列、星冰樂系列、冷萃咖啡系列共四大類飲品可訂閱。

最划算的方案為6杯售價120元（含）以下美式咖啡或每日精選咖啡系列，可分次兌換包含美式咖啡（含特選美式咖啡）、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等，訂閱6杯優惠價只要510元（原價720元），平均每杯只要85元；訂閱人氣頗高的星冰樂系列，則可分次兌換售價165元（含）以下星冰樂系列，6杯優惠價只要720元（原價990元），平均每杯只要120元。

如果到期沒喝完也不用擔心，業者可依原購買之優惠價無痛退款。若同一方案自動續訂，續訂前後期皆兌換完畢，再贈送110元飲料券的續訂獎勵。熱愛星巴克的鐵粉可以試試看划算喝起來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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