疫情衝擊母親節餐飲爆退訂潮！驟減2~3成　改拼外帶自救

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「餐券放大術」今年因應防疫再度回歸，同樣是不同餐券可換購6～8道餐食，但內容略不同於去年，沙拉、海鮮、綜合壽司、熱食、港點、肉類、甜點一樣都不少，但菜色由海港各餐廳主廚固定配置，採每月15日更換一次菜色的方式提供。業者表示一份的份量足夠兩人共享，而且使用餐券結帳可享4.4～5.8折不等的優惠，消費者只要在餐期前提早3小時訂購（07-412-8068）、並約定時間到餐廳取餐即可。
乾杯集團表示「今年母親節整體訂位減少2～3成」，其中老乾杯包廂訂位狀況約5成滿。業者分享，許多消費者改以外帶外送或透過電商採購生鮮食品在家享用餐點。乾杯集團5大品牌早早推出母親節限定豪華饗宴，旗下鍋物品牌黑毛屋本家及黑毛屋祭出頂級海陸食材澎湃套餐，外帶再享88折優惠；老乾杯也推出頂級箱盒系列的外送服務，若於官網下單，到店自取外帶還享折扣1,000元的優惠價。業者回應「近一週的外賣比例相較於上週約提升3成」。
而祭出「和牛燒肉組」限量75折優惠的自有生鮮電商「乾杯超市」，業績相較上月已成長6成，皆有持續增長的趨勢。業者預計靠近母親節會有一波訂購潮，外賣業績相較往年會有翻倍成長。
瓦城集團則回應，「基本上截至目前，僅有零星取消訂位狀況，但未有大量退訂」，母親節聯合旗下7大品牌，嚴選人氣招牌菜色組成「母親節專屬套餐」，方便3～8人數的家庭客人享用，2,410元～6,670元的優惠套餐價，內用還可享抽獎最高「現折1000元」、抽獎萬元加菜金等三重划算好禮。
因應疫情現況，瓦城集團除全面實施安心餐廳防疫規範，以最高規格標準守護用餐環境，亦推出全新個人餐、端午禮盒等商品，以提供最符合消費者需求的服務，並表示「由於距離實際母親節尚有一週的時間，我們將持續關注營業狀況與市場動向」。
王品集團表示，雖然受到疫情影響，「但是各品牌餐廳目前訂位仍有7成以上，三大中餐品牌丰禾台式小館、莆田、享鴨更超過8成」，顯示大家還是希望在母親節與家人團聚用餐。不過業者也坦言，今年有許多消費者改採外帶餐點的形式回家聚餐，請媽媽吃頓好料，所以王品祭出總共142道美味料理外帶9折優惠。另外嚮辣、和牛涮、聚北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋共五大鍋物品牌，嚴選36款鍋物外帶88折。
其實不少百貨業者和飯店都已推出「全台宅配到府免運費」服務，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好「6飯店外帶懶人包」。台北晶華酒店開賣「抗疫戰備存糧箱」囤貨最低5.6折，台北凱達首推「防疫五星美食箱」7折優惠，方便在家自煮；新光三越、遠東SOGO、Global Mall環球百貨都有線上訂購美食外送好康優惠。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。