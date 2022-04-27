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麥當勞歡樂送4/28啟動「安心外送」　居隔不收現不面交

▲麥當勞歡樂送4/28啟動「安心外送」，外送員執勤時將會全程配戴口罩及手套，亦皆配備專用酒精噴瓶消毒，敬請居隔者協助不收現不面交 。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞歡樂送4/28啟動「安心外送」，外送員執勤時將會全程配戴口罩及手套，亦皆配備專用酒精噴瓶消毒，敬請居隔者協助不收現不面交 。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-27 16:04:21

近期疫情嚴峻，本土確診案例持續攀升，因應疫情變化，嚴守社交距離，台灣麥當勞為維護顧客及「歡樂送」外送員的健康，將自明（28）日起啟動「安心外送服務」，外送員執勤時將會全程配戴口罩及手套，亦皆配備專用酒精噴瓶消毒，為顧客防疫安全把關。也敬請居隔者或確診者，使用非現金支付結帳，且不提供面交服務。不只麥當勞、Uber Eats、foodpanda，現在多家百貨、飯店也提供防疫居家美食「宅配免運費」。

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▲麥當勞歡樂送網頁及手機APP的訂餐頁面，新增「安心外送服務」按鍵。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
▲麥當勞歡樂送網頁及手機APP的訂餐頁面，新增「安心外送服務」按鍵。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
台灣麥當勞歡樂送啟動「安心外送服務」重點包括，1、歡樂送網頁及手機App的訂餐頁面，新增「安心外送服務」按鍵；2、居隔者或確診者，請使用非現金支付結帳，且不提供面交服務，由「歡樂送」外送員或大樓管理員，協助將餐點放在送餐地址門口，感謝顧客的配合。3、取餐顧客若非居隔者且非確診者，點選「安心外送服務」購餐後，以現金或非現金支付結帳。

麥當勞為維護顧客及「歡樂送」外送員的健康，外送員執勤時將全程配戴口罩及手套，亦皆配備專用酒精噴瓶消毒，為顧客的防疫安全把關。建議民眾點購餐點時也嚴守防疫社交距離。

▲歡樂送五大安心措施。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
▲歡樂送五大安心措施。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
▲歡樂送「社交距離」安心外送服務。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
▲歡樂送「社交距離」安心外送服務。（圖／翻攝自麥當勞歡樂送APP）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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