最狂員工餐廳！一天供四餐　邀私廚作菜打造「高級晚宴」

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菜單上的品項琳琅滿目，吃喝應有盡有，價格半買半相送，每種都有「買到賺到」的感覺，且不只吃粗飽，從員工點餐的熱衷度來看，也吃得十分精緻。不過這是企業給予員工的福利，看在外人眼裡，雖然羨慕但並不意外。
唯獨身居其中的員工才懂得，這裡不只經濟實惠、吃好喝好，更是橘子人「樂業安居」的能量補給站。從菜單上看得到每周暗藏彩蛋、從餐點上吃得到處處用心，更特別的是，普橘島的每一員都是自家人，點餐時就像朋友一樣噓寒問暖，記得許多員工的飲食喜好，這便是和員餐外包的最大差異。
在普橘島待了將近10年的資深元老歐哥，毋庸置疑是普橘島的「門面擔當」，尤其對剛加入集團的臉盲菜鳥來說，歐哥幾乎是最先記住的同事臉孔之一。「早安啊！今天有25歲妹仔的手沖，還有好喝的美式哦。」熟悉且爽朗有力的招呼聲，讓每一位員工到了這裡，都能暫時卸下壓力放鬆用餐。
普橘島島主Harry說，「一般員工餐廳基本上都是外包，集團想法是養自己的人、發想自己的創意、做自己的餐。」因此普橘島有原創餐點、手工甜點，每天還有不同私廚的限量料理，一天供應早餐、午餐、晚餐、下午茶共四餐，並有專業的甜點師，設計不同甜點讓員工選擇。
貼心的是，角落打造了小型的「柑仔店」，有許多便宜的零食、泡麵跟飲料。橘子員工有張魔法小卡，就是掛在脖子上的集團通行證，每天都會提供40元讓員工折扣使用，差額部份則可用橘子支付。除了是員工用餐的空間，普橘島也會定期舉辦活動，像是橘子嘉年華期間的原創料理節目《歐橘食堂》，或是品酒會，以及由品牌中心設計的展覽空間「SPACE 17」，每季呈現不同主題展覽。
普橘島島主Harry提到，目前正在進行「客座／作 Guests House」私廚專案，每月舉辦兩場晚宴，「客座」代表客人來享用，「客作」則是私廚來作菜，整合私廚們一起聯手，依餐廳服務模式設計9道菜套餐，並遵循普橘島一貫的「高CP」精神，讓員工用低於市場行情的金額，享受高級的晚宴套餐，並能邀請非橘人一同參與，成為銜接橘人與橘外人的橋樑，期望打造出另類的私廚舞台。