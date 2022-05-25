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最狂員工餐廳！一天供四餐　邀私廚作菜打造「高級晚宴」

▲橘子集團的員工餐廳「普橘島」，首創「客座／作 Guests House」私廚專案，讓員工用低於市場行情的價格，也能享受高級的晚宴套餐。（圖／取自普橘島粉專）
▲橘子集團的員工餐廳「普橘島」，首創「客座／作 Guests House」私廚專案，讓員工用低於市場行情的價格，也能享受高級的晚宴套餐。（圖／取自普橘島粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-25 11:00:002022-05-25 11:18:38

講起全台最狂員工餐廳，橘子集團旗下的「普橘島」絕對榜上有名。要看一間公司對員工有多好，餐廳就是眉角，這也是為何普羅大眾總對各大企業的員工餐廳充滿好奇。在橘子集團有個傳說，「員工不在座位上，就是往普橘島的路上。」這說法一點都不假，普橘島（Gama Island）正是橘子集團的員工餐廳，而普橘島的KPI則是養胖員工。

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員工餐廳通常不對外營業，一般是賓客來訪或舉辦活動時，外人才有機會一探究竟。普橘島的空間十分寬敞，除了用餐之外，也兼具會議、展覽功能。橘子集團的記者會常在此舉辦，初相見時，很難想像這是一處員工餐廳，明亮的用餐環境，無論是桌椅燈飾、實木地板或背景音樂，就像一家設有咖啡吧台的高級餐廳。

菜單上的品項琳琅滿目，吃喝應有盡有，價格半買半相送，每種都有「買到賺到」的感覺，且不只吃粗飽，從員工點餐的熱衷度來看，也吃得十分精緻。不過這是企業給予員工的福利，看在外人眼裡，雖然羨慕但並不意外。

唯獨身居其中的員工才懂得，這裡不只經濟實惠、吃好喝好，更是橘子人「樂業安居」的能量補給站。從菜單上看得到每周暗藏彩蛋、從餐點上吃得到處處用心，更特別的是，普橘島的每一員都是自家人，點餐時就像朋友一樣噓寒問暖，記得許多員工的飲食喜好，這便是和員餐外包的最大差異。

在普橘島待了將近10年的資深元老歐哥，毋庸置疑是普橘島的「門面擔當」，尤其對剛加入集團的臉盲菜鳥來說，歐哥幾乎是最先記住的同事臉孔之一。「早安啊！今天有25歲妹仔的手沖，還有好喝的美式哦。」熟悉且爽朗有力的招呼聲，讓每一位員工到了這裡，都能暫時卸下壓力放鬆用餐。

▲普橘島資深元老「歐哥」，還曾化身九天玄女唯一指定姐妹，「廖麗芳爆米花」降肉讓員工充滿驚喜。（圖／取自普橘島）
▲普橘島資深元老「歐哥」，曾化身九天玄女唯一指定姐妹，「廖麗芳爆米花」降肉讓員工充滿驚喜。（圖／取自普橘島）
普橘島島主Harry說，「一般員工餐廳基本上都是外包，集團想法是養自己的人、發想自己的創意、做自己的餐。」因此普橘島有原創餐點、手工甜點，每天還有不同私廚的限量料理，一天供應早餐、午餐、晚餐、下午茶共四餐，並有專業的甜點師，設計不同甜點讓員工選擇。

▲普橘島力行「一周一菜單、一天一私廚」，很難想像這是會出現在員工餐廳的料理餐點。（圖／取自普橘島）
▲普橘島力行「一周一菜單、一天一私廚」，很難想像這是會出現在員工餐廳的料理餐點。（圖／取自普橘島）
貼心的是，角落打造了小型的「柑仔店」，有許多便宜的零食、泡麵跟飲料。橘子員工有張魔法小卡，就是掛在脖子上的集團通行證，每天都會提供40元讓員工折扣使用，差額部份則可用橘子支付。除了是員工用餐的空間，普橘島也會定期舉辦活動，像是橘子嘉年華期間的原創料理節目《歐橘食堂》，或是品酒會，以及由品牌中心設計的展覽空間「SPACE 17」，每季呈現不同主題展覽。

普橘島島主Harry提到，目前正在進行「客座／作 Guests House」私廚專案，每月舉辦兩場晚宴，「客座」代表客人來享用，「客作」則是私廚來作菜，整合私廚們一起聯手，依餐廳服務模式設計9道菜套餐，並遵循普橘島一貫的「高CP」精神，讓員工用低於市場行情的金額，享受高級的晚宴套餐，並能邀請非橘人一同參與，成為銜接橘人與橘外人的橋樑，期望打造出另類的私廚舞台。

▲普橘島推出「客座／作 Guests House」私廚專案，每月舉辦兩場晚宴，期望發展出更大的私廚舞台。（圖／取自普橘島）
▲普橘島推出「客座／作 Guests House」私廚專案，每月舉辦兩場晚宴，期望發展出更大的私廚舞台。（圖／取自普橘島）

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