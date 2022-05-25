八方NO.1非鍋貼？「低調神品」突殺出 眾認了：根本首選
八方雲集以水餃及鍋貼系列聞名，在全台有許多分店，也累積大票死忠顧客，不過近日卻有一名網友指出，八方不只有鍋貼能扛起招牌，麵食部分也相當驚人，不僅便宜又美味，貼文一出掀起一波討論，不少網友也大讚：「八方的古早味乾麵是神」、「比起八方的水餃跟鍋貼，乾麵才是首選」。
該名網友23日在Dcard中貼文，他以「八方雲集的超好吃平價麵麵」為題，表示大家在想吃鍋貼時，第一選擇就是八方雲集，不過八方許多分店也有麵食的選擇，其中他最愛的就是古早味乾麵，不僅調味簡單，麵條又Q彈有嚼勁，簡單卻美味到不行，且一碗才39元，讓他讚嘆：「份量也超足夠！是像我這樣的窮學生不知道要吃時的首選！」
貼文一出，紛紛出現許多同好狂讚，「八方的麵真的好吃」、「這真的超好吃而且麵又很Q」、「我也都吃這個加蘿蔔排骨湯絕配」、「這個我也超喜歡吃！而且粗麵條真的很加分」、「八方的古早味乾麵是神」、「這個要加爆烏醋，超好吃」、「比起八方的水餃跟鍋貼，乾麵才是首選」。
另外，也有不少人大推紹辣乾麵，「紹辣乾麵一定要吃！還有酸辣湯CP王」、「紹辣乾麵唯一推推！吃完麵之後剩下的醬沾鍋貼超讚的」、「我也都點紹辣乾麵加韓式辣味鍋貼，如果乾麵沒了我就不要了，乾麵才是本體」、「最好吃絕對是紹辣乾麵！要是有賣一桶紹辣乾麵的醬就好了」、「除了紹辣其他都不愛」。（編輯：賴禹妡）