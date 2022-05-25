水餃用水煮不夠看！婆媽「1招」口感大升級：酥脆新感覺
水餃是每個家庭必備食材，多數人都用水煮烹飪，或是用平底鍋做成冰花煎餃，但隨著廚房器具的升級，就有位民眾提供一個料理水餃的新思路，她透過氣炸鍋氣炸水餃，成品金黃、口感酥脆，令人看了垂涎三尺。
原PO於臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己每次水煮水餃總破皮，於是學了一種全新的水餃料理方式，即是「氣炸水餃」。作法如下：首先用大碗公將水餃過水，冷凍水餃過約2分鐘，新鮮水餃則1分鐘；接著在氣炸鍋中鋪烘培紙，放入水餃後在刷上油，以180度氣炸12分鐘，並在最末三分鐘將其翻面，金黃酥脆的氣炸餃就完成了。
許多人對此種料理方法感到好奇，表示很想吃吃看「餓了」、「氣炸的也很漂亮，感覺很好吃」，也有人疑惑「請問氣炸皮會很老嗎」，原PO表示入口酥脆，若完成品外皮堅硬，可以嘗試縮短氣炸時間並微調溫度，與自家機器熟悉，找到最喜歡的口感。
對於原PO水煮總讓餃子破皮的問題，網友提出解決辦法「下面墊高麗菜用蒸的就不怕破皮」、「不管有沒有冷凍，水餃買回來先攤開灑一層麵粉，放乾後拿去冰。可以的話麵粉4：馬鈴薯粉1。要吃多少先放冷藏退冰，不要等到水滾，鍋底冒泡的熱水就下鍋」。（編輯：李惠婷）