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夏季天氣熱吃不下！她白飯攪拌「這1物」：消暑又涮嘴

▲天氣漸漸變熱，不少民眾會吃不下熱騰騰的白飯，一名網友就分享自家獨特的白飯清涼吃法。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲天氣漸漸變熱，不少民眾會吃不下熱騰騰的白飯，一名網友就分享自家獨特的白飯清涼吃法。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 20:56:37

再過不久就是端午節，氣溫逐漸變熱，大部分的民眾都喜歡來一杯冰飲或是冰涼的甜點，而對於熱騰騰的白飯總有吃不下的燥熱感。一名網友就分享自家獨特的白飯吃法，網友看了全都大讚：「正餐甜點一次解決」。

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一名女性網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，表示以前天氣炎熱時，爸爸就會將白飯加冰綠豆湯攪拌在一起吃，這樣不僅飯粒能吸收綠豆湯的甜味，也不會因為太熱而食不下嚥。而原PO從小看爸爸這樣吃，就像是將咖哩飯上的咖哩換成綠豆薏仁的原理一樣，以為大家也都習以為常，沒想到一次去朋友家如法炮製卻被矯正，才讓她驚覺「原來沒有這樣的吃法⋯⋯」。

▲原PO將冰涼的綠豆湯與白飯攪拌在一起，吃起來甜甜的又不會太熱，相當消暑！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO將冰涼的綠豆湯與白飯攪拌在一起，吃起來甜甜的又不會太熱，相當消暑！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一曝光，立刻有許多網友紛紛留言：「第一次看到」、「很棒呀，正餐甜點一次解決」、「感覺不錯耶！」、「應該類似八寶粥的概念」、「都是澱粉，可以看成是 飯蓋飯的概念」。

另外也有吃過的人表示：」「小時後熱飯加冰紅豆或綠豆湯，夏天伴起來吃，超消暑。」、「綠豆+白飯ㄧ起吃不會澀澀的很好吃」、「小時候我阿嬤也有這樣弄給我吃過，夏天吃起來很過癮ㄟ」、「冰熱都好吃，熱的要甜一點，當甜品吃」、「我們家天氣太熱也這樣吃…」、「有，仙草也可以，我們家老人家都是這麼吃的」、「我家都用生米跟綠豆下去一起煮，等涼了冰起來，夏天吃真的好吃」、「南部吃法，夏天吃不錯，家裡有務農比較有機會吃到，都市人比較制式化，比較沒機會看到」。（編輯：陳珮瑜）

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