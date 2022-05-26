麥當勞玉米湯「正確喝法」曝！她加免費2料 一喝跪地了
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品，深受台灣人的喜愛，其中，玉米湯也是非常許多人在搭配套餐時更換飲料的首選。近日，就有網友分享麥當勞玉米湯的「隱藏喝法」，直言只要跟店員索取免費的奶球以及胡椒粉，加入湯中口感會相當驚人，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「還有人不知道，怎麼在麥當勞喝到西餐廳高級玉米濃湯嗎？朋友教我說跟麥當勞店員要奶精球跟胡椒粉，結果我加下去之後，整個人都沒了......整個口感跟味道大提升，真的太鬼了！趕快喝起來拜託，真的扯到店員問我為什麼跪倒在玉米湯前」。
原PO也提醒「小杯的玉米湯奶精球跟胡椒粉各一；大杯玉米湯奶精球跟胡椒粉各二，直接跟店員要！完全不用錢！」貼文一出，網友紛紛回應「黑胡椒加下去超好喝的....」、「我喝超久了欸，真的超級好喝」、「我終於知道為什麼上次有人點小杯跟我要6個奶精7包胡椒粉了」、「原來是這種喝法！難怪看到上次有人在要」、「笑死，我還真不知道有這種喝法欸」、「太鬼了，竟然有這種喝法」、「原來這才是正確喝法啊.....下次來去試試看」。
事實上，NOWnews過去就曾經報導「麥當勞『3種隱藏吃法』公開了！店員認會上癮：神的境界」，內容就提及，麥當勞官方邀請知名Podcast節目「雞來速」三位主持人來拍攝節目，三人都曾經是麥當勞員工，其中主持人小雞就透露「我以前就很喜歡喝玉米湯，我就會加兩顆奶球，讓它更濃醇，另外再加入胡椒粉，真的好吃內！」（編輯：張嘉哲）