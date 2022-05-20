麥當勞「3種隱藏吃法」公開了！店員認會上癮：神的境界

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談到自己在麥當勞工作時，有沒有什麼獨門吃法，盜哥搶先分享「蛋捲冰淇淋你就是要跟店員說杯裝，他會附湯匙給你，你就把它攪爛，超級好吃！他會有奶香跟餅乾的香氣」小雞則接著說「我以前就很喜歡喝玉米湯，我就會加兩顆奶球，讓它更濃醇，另外再加入胡椒粉，真的好吃內」；最後盜哥再加碼「現烤培果+草莓果醬+乳酪抹醬！超級好吃」一旁的小雞與喜多也紛紛點頭。
提到自己麥當勞生涯最印象深刻的事情，小雞則笑說「麥當勞超值午餐開賣那一天，我這一輩子都忘不了，記得中午11點開始，就排滿人，主管就一直喊『下薯條、下薯條、下雞塊、薯條下滿藍』壓力真的是很大」；盜哥則表示「有次點餐遇到外籍人士，結果他點了4個漢堡，但因為他們中文沒那麼標準，結果我聽成14個，結帳時才發現搞了烏龍」讓小雞調侃提到「你可真是個玻璃心啊！這小事情記那麼久」。
而喜多則表示「我的店則是離工業區跟軍營非常近，之前他們過年時候，軍營的長官都會犒賞他們的弟兄，一次就會點七百個漢堡」讓小雞心有戚戚焉表示「對！以前都會很悠閒的時候，有阿兵哥真的很可愛，都會混在排隊人群中，突然點80個勁辣雞腿堡，100個麥香雞，就想說，Hello，你在說什麼」三人與觀眾全笑成一團。