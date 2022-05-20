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麥當勞「3種隱藏吃法」公開了！店員認會上癮：神的境界

▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新產品，在台灣穩坐速食龍頭的地位。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新產品，在台灣穩坐速食龍頭的地位。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 07:44:50

麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新產品，在台灣穩坐速食龍頭的地位，而網路上也經常有人分享不同的吃法，例如有人喜愛在玉米湯內加入薯條，有人用薯條沾蛋捲冰淇淋等等，各種吃法都有其擁護者。而近日，麥當勞官方就邀請知名Podcast節目「雞來速」三位主持人來拍攝節目，由於三人都曾經是麥當勞員工，不僅分享許多有趣的事情，也揭露自己當員工時最愛的「隱藏吃法」，直呼真的是神好吃。

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三位主持人分別為小雞、盜哥以及喜多，因為曾經都是麥當勞的員工，這次被受邀麥當勞官方全新單元，小雞表示「我真的是沒有想到有一天會在麥當勞錄音給大家聽」喜哥則接著說「畢竟我們就是在麥當勞認識的」小雞馬上接話「這是我們三個人的起點，算是姊妹回娘家」，場面非常溫馨。

談到自己在麥當勞工作時，有沒有什麼獨門吃法，盜哥搶先分享「蛋捲冰淇淋你就是要跟店員說杯裝，他會附湯匙給你，你就把它攪爛，超級好吃！他會有奶香跟餅乾的香氣」小雞則接著說「我以前就很喜歡喝玉米湯，我就會加兩顆奶球，讓它更濃醇，另外再加入胡椒粉，真的好吃內」；最後盜哥再加碼「現烤培果+草莓果醬+乳酪抹醬！超級好吃」一旁的小雞與喜多也紛紛點頭。

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▲小雞表示「玉米湯+兩顆奶球+胡椒粉」超級好吃，自己當員工時的獨門吃法。（圖/麥當勞官方頻道）
提到自己麥當勞生涯最印象深刻的事情，小雞則笑說「麥當勞超值午餐開賣那一天，我這一輩子都忘不了，記得中午11點開始，就排滿人，主管就一直喊『下薯條、下薯條、下雞塊、薯條下滿藍』壓力真的是很大」；盜哥則表示「有次點餐遇到外籍人士，結果他點了4個漢堡，但因為他們中文沒那麼標準，結果我聽成14個，結帳時才發現搞了烏龍」讓小雞調侃提到「你可真是個玻璃心啊！這小事情記那麼久」。

而喜多則表示「我的店則是離工業區跟軍營非常近，之前他們過年時候，軍營的長官都會犒賞他們的弟兄，一次就會點七百個漢堡」讓小雞心有戚戚焉表示「對！以前都會很悠閒的時候，有阿兵哥真的很可愛，都會混在排隊人群中，突然點80個勁辣雞腿堡，100個麥香雞，就想說，Hello，你在說什麼」三人與觀眾全笑成一團。


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