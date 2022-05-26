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火鍋店員工爆「暗黑內幕」噁炸！拜託客人1事：名店也中

▲原PO表示他火鍋店的店長都會把客人吃不完的食材拿到內場「回收」，讓她直呼「超噁」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO表示他火鍋店的店長都會把客人吃不完的食材拿到內場「回收」，讓她直呼「超噁」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 15:38:40

許多台灣人一年四季都愛吃火鍋，不過就有一名自稱是前火鍋店員工的女網友發文爆料，表示店長都會把客人吃不完的食材拿到內場「回收」，讓她直呼「超噁」，豈料貼文一出，也有一堆店員出面爆料「我們店也是」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「 火鍋店員工拜託大家的一件事」為題發文，表示大家如果有去火鍋店吃飯，就是生食有附菜盤的那種，「麻煩有不吃的最後也通通丟下去煮，因為我們店會回收！超噁（如果是雞蛋回收還算可以接受）」。

原PO提到，如果是她自己收桌，店長沒有在旁邊的時候，她會全部丟掉，「上次有一次只剩一塊芋頭準備要倒垃圾桶，被他發現他趕快假借說是要丟在廚餘，實際上是拿進內場回收 」，也讓她在文末提醒「還沒進餐飲業前真的不知道有些店會這麼噁，以前在外吃火鍋不吃的完全不會丟下去，現在什麼不吃的通通丟下去以防不肖業者」。

▲原PO表示他火鍋店的店長都會把客人吃不完的食材拿到內場「回收」，讓她直呼「超噁」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO表示他火鍋店的店長都會把客人吃不完的食材拿到內場「回收」，讓她直呼「超噁」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，網友全傻眼，「我看了什麼？ 所以我一年四季吃鍋的口號其實是一年四季吃廚餘嗎？」、「太噁了吧…」、「我傻眼」、「基本上做過餐飲內場，就不太敢吃外食了」、「可以舉發喔，違反食安法了」、「卡店家」。

其中，也釣出不少在火鍋店工作的員工留言，「我16歲打工的火鍋店也是這樣回收客人沒下鍋的食材。金針菇、青江菜好幾桌剩的湊成一把，鳥蛋、酸菜、板豆腐餃類直接移到菜盤，這樣一直重複利用，反正看起來狀態是ok的直接轉移到新菜盤就對了」、「做過台北有名的壽喜燒店也是肉盤菜盤都回收，後來只要朋友說要去吃都會去勸他不要」、「朋友待過北部知名連鎖火鍋（但應該是看各分店作法）真的會菜盤回收再利用」、「這真的是潛規則啊，我國中打工的火鍋店也是這樣呀，蝦子掉地上， 說要幫客人換，然後只是走進去，然後發呆個一分多鐘，走出去再遞給客人說幫您換好囉」。

但也有網友表示，「還好我自己工作的火鍋店很正常……」、「來平反一下，我之前待的火鍋店不會這樣」、「我們店一律丟掉，良心事業（可惜五月底要收了）」、「看起來我之前待的那間應該是業界良心，雖然是連鎖的可惜火鍋部門收掉了」、「也太噁，不過每間不一樣吧……前陣子在學校附近的火鍋店打工過，只有雞蛋會回收，剩下食材就算沒煮過也會全部丟掉」。

對此，原PO也更新回應，「統一回覆前店是在台南，已離職解脫啦，但看了一下大家的回覆各個地方還是會有很多不肖業者，大家疫情期間要小心哦」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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