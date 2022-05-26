蔡阿嘎工作室2人確診！無奈嘆「終究沒逃過」：高燒40度

我是廣告 請繼續往下閱讀
但沒想到就在大頭佛確診四天後，攝影師蔡宗翰也篩出陽性反應，讓蔡阿嘎無奈表示「可惡...沒想到還是沒躲過...即便我們都這麼小心，幾乎沒在出門！工作室還是淪陷確診了！」讓他趕緊拉著老婆再次快篩，幸運的是驗後結果是陰性。
而蔡阿嘎也在片中分享，2位確診員工的身體狀況，其中大頭佛不舒服一兩天後，就已經復原得差不多，並沒有嚴重發燒，而是乾咳加胸悶；攝影師蔡宗翰則是比較嚴重，發燒到將近40度，甚至有喉嚨沙啞的症狀，嚇得蔡阿嘎和阿伯擔心自己是無症狀，趕緊三度快篩檢測，幸好夫妻皆得到一條線。影片最後他也喊話，祝福確診員工趕快早日康復，也希望粉絲都身體健康，一起挺過嚴峻的疫情。
而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews今日新聞》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理 領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。