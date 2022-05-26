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蔡阿嘎工作室2人確診！無奈嘆「終究沒逃過」：高燒40度

▲YouTuber蔡阿嘎知名度高，妻子二伯和兩個孩子也受到粉絲喜愛。（圖／截取自蔡阿嘎IG）
▲YouTuber蔡阿嘎知名度高，妻子二伯和兩個孩子也受到粉絲喜愛。（圖／截取自蔡阿嘎IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 23:06:27

YouTuber蔡阿嘎經常在頻道中分享一些逗趣影片，妻子二伯和兩個小孩蔡桃貴、蔡波能也受到相當多粉絲喜愛，目前頻道粉絲已超過251萬人訂閱。而蔡阿嘎今（26）日突上傳一支影片，宣布工作室有2員工確診，為了讓粉絲安心，蔡阿嘎也在片中曝光自己和二伯三度快篩的結果。

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▲蔡阿嘎透露，工作團隊中有2人員確診。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT)
▲蔡阿嘎透露，工作團隊中有2人員確診。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT)
蔡阿嘎於26日PO出「可惡，終究還是沒逃過」為題的影片，證實身邊的工作人員傳出確診案例，首先是大頭佛快篩兩條線，而蔡阿嘎和二伯前一天都有脫口罩和對方拍片，再加上聊天近1個小時，因此趕緊快篩確認健康狀況，不過幸好最終夫妻二人加上當天參與拍攝的工作人員，快篩結果都是陰性。

但沒想到就在大頭佛確診四天後，攝影師蔡宗翰也篩出陽性反應，讓蔡阿嘎無奈表示「可惡...沒想到還是沒躲過...即便我們都這麼小心，幾乎沒在出門！工作室還是淪陷確診了！」讓他趕緊拉著老婆再次快篩，幸運的是驗後結果是陰性。

▲在片中兩夫妻三度快篩，幸好結果皆是陰性。
▲在片中兩夫妻三度快篩，幸好結果皆是陰性。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT)
而蔡阿嘎也在片中分享，2位確診員工的身體狀況，其中大頭佛不舒服一兩天後，就已經復原得差不多，並沒有嚴重發燒，而是乾咳加胸悶；攝影師蔡宗翰則是比較嚴重，發燒到將近40度，甚至有喉嚨沙啞的症狀，嚇得蔡阿嘎和阿伯擔心自己是無症狀，趕緊三度快篩檢測，幸好夫妻皆得到一條線。影片最後他也喊話，祝福確診員工趕快早日康復，也希望粉絲都身體健康，一起挺過嚴峻的疫情。

而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews今日新聞》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理　領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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