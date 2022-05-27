NOW早報／快篩陽＝確診上路！7事項一覽　羅一鈞呼籲這事

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羅一鈞表示，民眾快篩陽性的檢測片記得事先寫上「自己的名字」，與醫師視訊時，或是到醫院就診，就要出示已經寫好姓名的檢測片，給醫師驗證。
羅一鈞說，特別注意在「視訊診療」時，民眾也須將寫有姓名的檢測片、日期，還有健保卡放在一起，與本人合照，提供給醫師做留存。
實體就診部分，羅一鈞指出，到醫院或是診所就診，現場會有沒有快篩陽性的民眾、工作人員，有7大事項務必配合，包含檢測卡匣應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好，再攜帶外出；外出時務必佩戴口罩，不可搭乘大眾交通工具可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。
羅一鈞也提醒，民眾到院時應遵循院所規劃的就醫動線與流程，報到時也要主動告知院所抗原快篩檢測結果，避免與他人交談。快篩陽性民眾除補充水分外，也要避免外食、避免於院内非就醫必要區域活動，也不可進入美食街。
今日天氣／又一波降雨高峰！西半部防大雨 雨勢明日才放緩
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，由於暖濕的西南風影響，昨晚至今日上半天，有可能出現強對流發展造成的短延時強降雨，除了中南部的降雨會越晚越多，西半部地區也有局部大雨或豪雨發生的機率。雨勢預估週六之後才會明顯放緩。
在氣溫方面各地變化不大，今日低溫由北到南約落在22到25度左右，白天高溫約為27至30度，感受上較為濕暖。
死亡率會超過「千分之1」防線？陳時中坦言：是一個警訊
中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布國內新增81907例COVID-19確定病例，分別為81852例本土個案及55例境外移入，另確診個案中新增104例死亡，是這波疫情以來，首次發生單日死亡個案破百例的狀況。對此，指揮官陳時中坦言「是一個警訊」，從這兩天的死亡個案數來看，死亡率超過千分之一，但疫情爆發以來整體來看目前死亡率大概是萬分之五，會繼續密切注意。
指揮中心昨日公布新增死亡個案104例、新增中重症333例，雙創單日新高。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例兒童，均為先前公布的重症個案，目前累計已有7位確診兒童逝世，其中5人死因為腦炎，1人為敗血症、1人家中猝逝。
陳時中日前曾提到，希望能將疫情的死亡率控制在千分之一，不過昨日新增104死、昨日新增76死，連續兩天創新高，陳時中直言「是一個警訊」，若以這兩天來看死亡率會超過千分之一，但陳時中也強調整體來看目前死亡率約在萬分之五，不過近期死亡個案呈現攀升趨勢，陳時中也表示會密切注意相關狀況。
黃曉明爆熱戀網美企業家！慘淪「小王」 女方堅稱早離婚
45歲的黃曉明和Angelababy年初離婚，震撼整個演藝圈，雙方宣布好聚好散，未來還是家人，分手僅4個月，恢單又瘦身成功的他，昨（26）日被爆出熱戀網紅企業家葉珂，女方外貌亮麗不輸Baby，還很有商業頭腦，名下有多家企業，不過，她剛宣布離婚，還有兩個小孩，讓粉絲並不看好，黃曉明對此尚未做出回應。
黃曉明和Baby的7年婚姻，一直婚變流言不斷，這兩年被爆出與網紅美女們關係親近，年初恢復黃金單身漢身分，談戀愛也很正常，他2月在微博秀出做冬奧吉祥物冰墩墩造型的湯圓圖片，結果葉珂同一天恰好po出同款照片，3月又同時在黃曉明在福建拍戲的劇組旁飯店打卡，秀出一大束玫瑰花，立刻被網友抓包戀愛ing，她事後趕緊刪除，已經擋不住熱戀傳聞傳開，當時，女方尚未公開離婚消息，黃曉明因此被認為是「小王」，介入他們婚姻，葉珂昨發文宣稱早就離婚，目前是單身狀態。
黃曉明甫爆出新歡傳聞，已經登上微博熱搜第一，甚至有帳號註冊名叫「葉珂黃曉明今天分手了嗎」，透露黃曉明新歡就是葉珂。而畢業於深圳大學的葉珂不僅僅是名網紅，還曾經是深圳大學校花，長相與Angelabay頗為相似，當初參加2010年湖南台星姐選舉比賽名列50強，並獲得直播間主播選拔賽冠軍，目前從事服裝電商生意，名下註冊多家企業，被譽為實力才華美貌兼具的深圳女企業家。
葉珂25日在微博發文，表明自己很早就恢復單身狀態，與前夫和平分開，把愛情轉化成最好的友情與親情，但沒有特別提到黃曉明，大批網友則集聚女方微博底下留言，詢問「真的跟黃曉明在一起嗎？」、「跟黃曉明誰先出軌的？」目前黃曉明並未回應傳言。
日職／吳念庭敲安！宋家豪驚險連11場無失分奪勝
西武獅隊昨（26）日在客場遭遇中日龍，也是兩隊交流戰第三場，台灣好手吳念庭先發擔任五棒，他單場4打數1安打，打擊率為2成76，西武終場以3:6落敗。
吳念庭前三打席分別是中外野飛球跟二壘飛球出局，9局上山川穗高上場敲安後，吳念庭也敲出左外野安打，柘植 世那也敲出內野安打再取分，川越 誠司又獲保送，滿壘狀況下，代打的「小胖」中村剛也擊出內野滾地球再得分，可惜最後外崎修汰敲出飛球被接殺。
樂天金鷲在甲子園球場遭遇阪神虎，台灣好手宋家豪8局上場後援，他最快飆出148公里速球，雖然被近本光司敲出左外野安打，但隊友西川遙輝好返球，讓長坂拳彌被觸殺在本壘前。
樂天打線在9局上由銀次敲出左外野安打破蛋，終場以1:0險勝，宋家豪也拿下本季個人第2勝。
炒高麗菜別只加蒜？阿嬤「一招」鮮甜又下飯：像餐廳賣的
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。對此，就有女網友炒高麗菜時不只加蒜，曝光「一招」鮮甜又下飯，而釣出老饕認證是阿嬤的絕活，大讚直呼「很多餐廳有賣！」
有女網友於臉書社團《廚藝公社》上分享，大讚表示「高麗菜配豆腐乳，實在好吃捏！」而她也分享做法，首先將高麗菜洗淨切絲，豆腐乳部分則可以加點醬油攪拌備用，最後拿出鍋子爆香後放入高麗菜，再倒入豆腐乳，最後加點鹽巴、胡椒粉調味即可。
妙招一曝光，隨即引起老饕們留言，「腐乳炒高麗菜很好吃。水要少，另一方式是拌。」、「對我而言，看起來就好下飯喔」、「豆腐乳炒高麗菜真的非常好吃」、「沒吃過，下次來煮看看喲」、「我阿嬤都會這樣做，簡單又好吃」、「這道很多餐廳會賣！」（編輯：賴禹妡）