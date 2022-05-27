台中炒麵「1差異」贏過全台！整排在地人猛點頭：是真的
台中除了風景優美、景點多元，還有許多在地美食引來觀光熱潮，就有一名網友透露，台中的炒麵其實和外縣市做法不同，味道也非常不一樣，貼文曝光後立即釣出一票台中人猛點頭認同，紛紛留言喊：「這就是真正的中部炒麵！超讚！」
該名網友昨（26）日在Dcard中貼文，他以「你們知道台中的炒麵跟外縣市的不一樣嗎？」為題，表示台中人都知道炒麵的做法是簡單的黃麵條再加上韭菜、豆芽菜稍微拌炒，有些店甚至直接加紅蘿蔔絲拌黃麵，再淋上香濃肉臊就完成了。
原PO繼續說道，台中人無論是早午晚餐都愛吃炒麵，晚上吃的炒麵雖然比較像北部的濕炒麵，不過最後都一定會加上「東泉辣椒醬」，根本就是台中人用餐標配，「就是台中特有的甜辣醬東泉味，甜甜鹹鹹幾乎不辣的甜辣醬，滿足了台中人的心」。
貼文曝光後，釣出一排台中人留言，「東泉真的是台中早餐店的精華」、「台中人以為台灣的炒麵都長這樣」、「我要哭了，北漂的台中青年，在北部都吃不到這種炒麵，非常痛苦哀怨」、「以前在外地讀書時超級想念耶！早上想吃都找不到」、「台中人來助陣了」、「台中人，早餐午餐晚餐都可以吃炒麵」、「這就是真正的中部炒麵！超讚」。（編輯：賴禹妡）