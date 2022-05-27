端午粽子最雷配料是？全場答案「超意外」：吃到秒吐出來
一年一度的端午節就快到了，許多家庭早已準備好美味又特別的佳節美食「粽子」；對此，就有網友好奇「端午粽子什麼配料最雷」，貼文一出，全場答案「超意外」，竟然是「蛋黃」呼聲最高，網友紛紛留言「超噁」、「吃到秒吐」。
該名網友在PTT以「粽子裡面一定不能放什麼？」為題發文，表示端午節就快到了，他最討厭在粽子裡面吃到「蝦米」，「口感不舒服，還會過敏，只要看到有人在粽子裡放蝦米，我都直接開戰」，因此他也在好奇在文末發問「請問有沒有粽子裡一定不能放什麼的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「只吃純花生粽。有花生以外的配料拒吃」、「菜脯、紅蔥頭，嘔嘔嘔」、「香菇」、「花生==」、「花生。超級討厭大於芋頭」、「水份多的食材」、「芋頭、香菇」、「給推，蝦米萬萬不能放」、「菜餔，雷中之雷」、「芋頭+1，怪到極點」。
其中，「蛋黃」受到最多網友唾棄，「蛋黃啦Ｘ，吃蛋黃是要膽固醇過高嗎」、「蛋黃！！！」、「蛋黃，所有蛋黃餡的都噁」、「蛋黃！吃到直接吐出來」、「栗子、蛋黃」、「蛋黃、栗子、太肥的肉」；但也有網友表示，「蛋黃、香菇、肥肉、花生都是精華阿= =」。（編輯：郭佩蓉）