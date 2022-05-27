肯德基真的沒騙！他買一盒愣：不是蛋撻　曝內餡真實口感

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貼文一出，掀起熱議，「我每次吃新品的時候都會告訴自己，下次買原味的就好…但是它出新品的時候又會忘記教訓，去買新品，再次踩雷！果然沒有蛋撻能夠超越原味蛋塔」、「今天吃完還是覺得原味好吃」、「肯德基蛋撻就是，雖然每次都說原味最好吃，但有新口味還是想試試看，然後吃完又覺得還是原味最好吃」、「一直以來出現過那麼多新口味，還是只有原味最對味」。
23日肯德基宣布真相時，在網路上就引起不小討論，《NOWnews今日新聞》就曾報導「肯德基蛋撻真相曝光！操作手法員工哭了 老饕愣：算聰明」一文，網友們得知真相後，紛紛傻眼表示「所以根本沒停賣，只是推出新口味＝＝」、「就這樣？只是推出新口味切割什麼啊！蛋撻店就給我承認！」、「結果繞了一大圈，還是蛋撻店啊」、「神扯，還以為要停賣了.....結果是出新口味」、「真聰明，以退為進，先發佈切割都不解釋，讓大家這幾天狂買一波，然後再說是新商品，這樣也是商機」、「你們各位啊又被飢餓行銷搞到了」。
事實上，肯德基23日宣布將開始打造甜點新路線「K-Desert頂級甜選」，首發產品推出「莓果奶酥蛋撻」新口味，是以受歡迎的肯德基獨家經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，注入精心熬煮的香草卡士達，加上嚴選自美國100%天然鮮凍蔓越莓，覆蓋嚴選自比利時珍珠糖製成的奶酥，5月24日起全台178間門市限定販售。所以，肯德基並不是不賣蛋撻，只不過進軍甜點市場，推出多重口味的蛋撻而已，也引起另一波討論。（編輯：郭佩蓉）