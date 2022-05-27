「鮭魚」名字改不回！立委質詢求解套 網開酸：鮭魚別鬧
去年日本連鎖壽司店，推出期間限定的促銷活動，只要改名鮭魚即可整桌免費，導致全台掀起「鮭魚之亂」，有超過300位民眾改名叫鮭魚。時代力量立委邱顯智在25日質詢時提到，是否有比改名「限制3次」更好的作法，一番言論讓PTT鄉民怒開酸。
立法院內政委員會於25日審查《姓名條例》部分條文修正草案，時代力量立委邱顯智在諮詢時主動幫「鮭魚」們發聲，提出「鮭魚之亂」事件之後，有部分民眾改名次數已達上限3次，因此沒有辦法將原名改回，恐怕只能終生叫鮭魚，對此邱顯智提出，是否能有比次數限制更好的作法，例如收取較多行政規費，或者是設定短期冷靜期等。
雖然邱顯智後續澄清，自己並沒有接到鮭魚的陳情，而是針對改名制度要怎麼規範的問題才會提出，但該事件在PTT引發討論，許多鄉民開酸，「不先確定剩餘次數又不好好算的怪誰？」、「一日鮭魚，終生鮭魚」、「自己愛玩 一輩子叫鮭魚吧」、「好了啦鮭魚，不要一直鬧」、「有必要為300個人改現行的法律嗎」、「都三次機會了，自己選的」。
內政部次長花敬群表示，基於姓名權是個人重要的權益，民眾改名本就應該經過深思熟慮，至於是否應該增加改名期限的限制，內政部會尊重立法院的審議。
而目前《姓名條例》的規定為，名字的字義粗俗不雅、音譯過長或是有特殊原因者，可以申請改名，但因短期內頻繁改名字恐造成資源浪費，因此規定改名後一定期限內不可再改名之限制，且申請改名次數上限為3次。（編輯：鍾怡婷）