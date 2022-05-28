豆干怎麼滷好吃？神人「多1步驟」超入味：贏一堆小吃店
台灣有美食文化多元，無論身在何處，都常能看見許多經典、傳統的平價美食，其中「豆干」就是在小吃店、家常菜、炸物攤中常見的食品，但不少人在家中自己嘗試「滷豆干」時，常發現成品「不夠入味」，對此也有網友方享，其實不入味不只是滷汁的問題，豆干本身的「處理方式」也相當講究。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文分享自己用「電鍋滷豆干」的技巧，原PO指出，她在製作滷豆干時，會在前一天事先準備12~13片，在洗淨之後「放進冷凍庫」冰一整夜，因為「冷凍過的豆干口感不會變，且比較會吸附滷汁」，且要注意的是，冷凍豆干需「退冰後再滷」。
至於醬汁方面，原PO則表示，自己會使用、醬油、米酒、糖、蒜頭、辣椒、蔥段、胡椒粉、水、乾香菇等製作，鹹淡程度就依喜好自行調整，再滷汁和豆干都準備好後，只要用小型蒸鍋，將滷汁要蓋過豆干，外鍋1.5個量米杯水，時間到後就可以享用；原PO也加碼分享，自己會等滷汁冷卻後，整鍋放進冰箱冷藏一天一夜，再拿出來吃，真的很入味，會爆汁，且建議整片食用，不要切薄片比較有口感。
貼文曝光後，網友紛紛留言「謝謝教學，試完非常好吃，很入味」、「很多東西只要冷凍、退冰水後，煮起來真的味道口感都升級」、「好美味也簡單」、「又學到一招，感謝」、「之前常常失敗，用這方法變超入味，比外面小吃店還讚哈哈哈」、「我這樣做過，結果一餐就被吃光了，真的讚」。（編輯：張志浩）