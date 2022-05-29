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瀧厚牛排外帶買一送一！加碼送燉飯和玉米湯　星辰送龍蝦

▲防疫在家美食外帶外送優惠一波波，「瀧厚炙燒熟成牛排」外帶消費板腱牛排買一送一，加碼贈送牛肝箘燉飯和巧達玉米濃湯；星辰牛排館也有買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦好康。（圖／翻攝自星辰牛排館FB）
▲防疫在家美食外帶外送優惠一波波，「瀧厚炙燒熟成牛排」外帶消費板腱牛排買一送一，加碼贈送牛肝箘燉飯和巧達玉米濃湯；星辰牛排館也有買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦好康。（圖／翻攝自星辰牛排館FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-29 15:35:00

防疫在家吃飯省很大，打電話或線上預訂餐點，美食外帶外送優惠一波波，「瀧厚炙燒熟成牛排」外帶消費板腱牛排買一送一，加碼贈送牛肝菌燉飯和巧達玉米濃湯；星辰牛排館也有買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦好康優惠，大家一起划算吃起來。

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近期因為本土疫情嚴峻，不少民眾盡量宅在家用餐，餐廳也紛紛推出美食優惠搶攻外帶外送商機。「瀧厚炙燒熟成牛排」在全台指定門市將防疫套餐升級，從5/20開始到6月底外帶活動加碼延長，只要主餐點購板腱牛排可享買一送一優惠，而且加碼再贈送牛肝菌燉飯和巧達玉米濃湯；消費其他主餐也有其他優惠。

▲「瀧厚炙燒熟成牛排」只要主餐點購板腱牛排可享買一送一。（圖／翻攝自瀧厚炙燒熟成牛排FB）
▲「瀧厚炙燒熟成牛排」外帶優惠加碼點板腱牛排買一送一，再加碼送牛肝菌燉飯和巧達玉米濃湯。（圖／翻攝自瀧厚炙燒熟成牛排FB）
而「星辰牛排館」則挺力全民，一起增強抵抗力對抗疫情，推出買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦的好康優惠，限時訂購外帶自取套餐可買一送一「不限同品項」，外送到家套餐「限同品項」也可買一送一，讓大家一起划算吃起來。

▲「星辰牛排館」兩隻龍蝦套餐只要一份套餐錢。（圖／翻攝自星辰牛排館FB）
▲「星辰牛排館」兩隻龍蝦套餐只要一份套餐錢。（圖／翻攝自星辰牛排館FB）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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