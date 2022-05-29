瀧厚牛排外帶買一送一！加碼送燉飯和玉米湯 星辰送龍蝦
防疫在家吃飯省很大，打電話或線上預訂餐點，美食外帶外送優惠一波波，「瀧厚炙燒熟成牛排」外帶消費板腱牛排買一送一，加碼贈送牛肝菌燉飯和巧達玉米濃湯；星辰牛排館也有買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦好康優惠，大家一起划算吃起來。
近期因為本土疫情嚴峻，不少民眾盡量宅在家用餐，餐廳也紛紛推出美食優惠搶攻外帶外送商機。「瀧厚炙燒熟成牛排」在全台指定門市將防疫套餐升級，從5/20開始到6月底外帶活動加碼延長，只要主餐點購板腱牛排可享買一送一優惠，而且加碼再贈送牛肝菌燉飯和巧達玉米濃湯；消費其他主餐也有其他優惠。
而「星辰牛排館」則挺力全民，一起增強抵抗力對抗疫情，推出買和牛送和牛、買龍蝦送龍蝦的好康優惠，限時訂購外帶自取套餐可買一送一「不限同品項」，外送到家套餐「限同品項」也可買一送一，讓大家一起划算吃起來。
適逢端午節，「大阪王將」推出「除餓」優惠，6/1～6/5快閃連續5天招牌元祖燒餃子買一送一；6/6～6/30指定炒飯套餐享7折優惠。21風味館5/30～6/5限時7天，買香草烤雞套餐就送雞寶盒，秒賺200元拜地基主。bb.q CHICKEN韓式炸雞主打「端午好食雞」活動，只要姓名對中「端、午、節」任1字，消費全雞即可免費喝韓國進口飲料。
※【NOWnews 今日新聞
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