清粥小菜少少夾！她被收110嚇壞 眾見「這1片」卻喊合理
清粥小菜在宵夜時段總是非常受到歡迎，有許多菜色供大家挑選，但價格問題也時常登上話題版面。就有網友發文抱怨，自己少少夾一些菜色，就被收取110元，而食材畫面曝光卻有不少人直呼合理。
原PO在臉書《爆廢公社》上發文抱怨，自己到清粥小菜吃飯，隨便夾了少少的份量結帳，卻被店員收取110元，讓她嚇得驚呼「這樣份量110合理嗎？難道台灣快跟上美國物價指數了嗎？開始懷疑人森」。而仔細一看原PO所夾的菜色，除了主食一碗粥之外，包含半顆鹹蛋、筍絲一份、滷肉兩塊、番茄炒蛋、炒高麗菜，以及一塊白帶魚。
照片曝光立刻有不少內行點破關鍵「白帶魚是重點」、「隨便算，蛋，肉鬆，菜，筍，各10元，肉，魚，各30，再加清粥10元，就110了」、「合理阿，魚30、肉20，其他加一加算50、粥算你10塊，剛好110」、「白帶魚是價格擔當」、「魚是絕對避開的品項…時價什麼的…本來70左右瞬間就破百！魚本來就比較貴一些」。
不過仍有部分網友感慨「清粥小菜出了名的貴，那是有錢人養生在吃的」、「清粥小菜一直沒便宜過」、「清粥小菜不是貴33嗎，20幾年前唸書就這樣了」、「清粥小菜不是貴在菜，而是貴在他的營業時間都在半夜」。（編輯：潘毅）