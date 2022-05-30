COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

清粥小菜少少夾！她被收110嚇壞　眾見「這1片」卻喊合理

▲有網友發文抱怨，自己在清粥小菜隨手夾一些菜，就被收取110元。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有網友發文抱怨，自己在清粥小菜隨手夾一些菜，就被收取110元。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 10:43:48

清粥小菜在宵夜時段總是非常受到歡迎，有許多菜色供大家挑選，但價格問題也時常登上話題版面。就有網友發文抱怨，自己少少夾一些菜色，就被收取110元，而食材畫面曝光卻有不少人直呼合理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆廢公社》上發文抱怨，自己到清粥小菜吃飯，隨便夾了少少的份量結帳，卻被店員收取110元，讓她嚇得驚呼「這樣份量110合理嗎？難道台灣快跟上美國物價指數了嗎？開始懷疑人森」。而仔細一看原PO所夾的菜色，除了主食一碗粥之外，包含半顆鹹蛋、筍絲一份、滷肉兩塊、番茄炒蛋、炒高麗菜，以及一塊白帶魚。

▲多數網友認為「白帶魚是價格的重點」。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲多數網友認為「白帶魚是整體價格上升的重點」。（圖／翻攝《爆廢公社》）
照片曝光立刻有不少內行點破關鍵「白帶魚是重點」、「隨便算，蛋，肉鬆，菜，筍，各10元，肉，魚，各30，再加清粥10元，就110了」、「合理阿，魚30、肉20，其他加一加算50、粥算你10塊，剛好110」、「白帶魚是價格擔當」、「魚是絕對避開的品項…時價什麼的…本來70左右瞬間就破百！魚本來就比較貴一些」。

不過仍有部分網友感慨「清粥小菜出了名的貴，那是有錢人養生在吃的」、「清粥小菜一直沒便宜過」、「清粥小菜不是貴33嗎，20幾年前唸書就這樣了」、「清粥小菜不是貴在菜，而是貴在他的營業時間都在半夜」。（編輯：潘毅）

端午節包粽給親家！婆婆樂喊「一顆只收100」　媳崩潰了

34歲主廚年薪百萬！曖昧女秒列「7大鐵則」：做到才交往

二次面試「變不同部門」！她秒錄取怕爆　結局曝光全羨炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀