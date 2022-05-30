麥當勞「色色漢堡」早餐吃得到 森永牛奶糖冰炫風也回歸
麥當勞的「麥香魚」是漢堡產品中，唯一用「蒸」的麵包，飽滿圓潤的完美外型，堪稱高顏值擔當，曾療癒到網友拍下美照想發文讚嘆，卻在上傳網路相簿網站時被判定為18禁照片，而有「色色漢堡」暱稱；如今將首次於早餐時段開賣，並同時登場「雙層麥香魚」。復刻童年的懷舊「森永牛奶糖冰炫風」也回歸寵客，購買還送盒裝森永牛奶糖；最新買一送一密碼快速查。
麥當勞人氣經典漢堡「麥香魚」，唯一以魚蒸箱蒸熱的新鮮漢堡麵包，是眾漢堡中「蒸」美的高顏值擔當，飽滿又圓潤的完美外型，曾讓網友大讚「打開紙盒就被麵包療癒到」，誇口「麥香魚的麵包有撫慰人心的作用」。
「麥香魚」源自海洋管理委員會MSC（Marine Stewardship Council）認證的漁場，麥當勞選用符合永續漁業標準、純淨海域100%真鱈魚排鮮凍直炸，搭配獨特酸甜塔塔醬及1/2片切達起司，再覆蓋上柔軟蒸麵包，光滑誘人的外表還被認證為18禁「色色漢堡」。
官方曾於粉專上詢問網友，早餐時段想不想吃麥香魚，引來粉絲喊話「雙層麥香魚」也該回歸，並且敲碗整天都該賣。如今麥當勞實現大家願望，6/1～7/5於早餐時段首度開賣麥香魚，色色漢堡連早餐時段也吃得到！同時「雙層麥香魚」也一次到位。
復刻童年的懷舊「森永牛奶糖冰炫風」換上新包裝同步回歸，自6/1～8/16限期供應（或售完為止）。使用麥當勞歡樂送訂購「森永牛奶糖冰炫風乙杯」，即贈送森永牛奶糖乙盒，（限量六萬盒，送完為止）。
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