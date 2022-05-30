麻婆豆腐「正確做法」內行招了！起鍋香又辣：配飯吃超爽
麻婆豆腐是台灣相當有特色的美食，撲鼻的香味和多重的口感相當適合下飯，無論在大小餐廳或家中都很常見，不過有網友就納悶，他自己在烹煮麻婆豆腐時，總是有「不夠麻」的問題出現，因而發文求解，不少內行看完後紛紛給出建議。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文附圖指出，「請問麻婆豆腐的『麻』到底怎麼弄的出來？我花椒粉灑一堆，都不會麻」，只見圖中，原PO做的麻婆豆腐加了肉末、青蔥，最明顯的就是白色豆腐上，都被灑了滿滿的花椒粉，但就算他調味如此豐富，口感卻仍達不到他的喜好。
貼文一出，不少網友都指出，使用「花椒粒」效果會大過於「花椒粉」，「麻的口感來自花椒表皮的椒油，花椒粉是壓碎後又乾燥處理，油脂較低，所以味道比較淡」、「花椒粉一定很沒感覺，換花椒粒你就知道了」、「我家都是花椒粒敲碎，起鍋前灑下去，攪拌就可以了，會麻到直流口水」。
此外，除了要使用花椒粒較合適外，許多內行網友也建議「花椒要煸過才會麻」、「花椒要小火炒過，不要大火會變苦」、「如果要麻，建議買花椒粒去煸花椒油，然後過濾花椒粒留油」、「辣豆瓣要先炒出紅油才會香，花椒只是麻，而且要起鍋後再撒」、「花椒粒放碗，油熱冷却後再濾出渣渣，得到就是花椒油了」、「先炒花椒粒在撒下去比較入味，這樣超配飯超爽」。（編輯：張志浩）