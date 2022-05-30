不是Pan Piano！台灣YouTuber「他」稱霸　紅到國外跪了

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「說到台灣破五千萬觀看的影片，真的是也是很多，音樂類大概就是『Pan Piano』、『Ru味春捲』進榜；食物類的話『Terry Films』就是千萬的常勝軍，再來就是『牛排』，雖然跟夥伴解散了，但他也闖出自己一片天，憑藉巨大化料理，無人聲影片，成功打開海外市場」。
至於以劇情、演戲、生活為主的「葉式特工 Yes Ranger」才是真正霸榜的王者，創作出多部的破億觀看影片，真的是非常厲害；另外還有「彭昱凱（阿凱）」 不靠剪輯、不靠特效、不靠腳本，以最純粹的方式呈現影片，結果也有一億多，真的非常狂，其他像是木曜四超玩的「一日幕僚」、這群人「職業大暴走」也都是大家熟知的影片。不過原PO也提到「當然還是會有遺珠，像是Joeman非常認真做影片，也有許多奢華企劃聞名，但可惜還沒有一部破千萬大作」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「九妹是真的蠻可惜的！值得一部千萬大作啊」、「阿凱那個能1.5億我真的很不解，算是被演算法天選到的男人嗎」、「鋼琴類的女性只服Pan」、「葉式特工跟鬼一樣，台灣點閱前三名都是他們」、「反正影片有推到國外的幾乎流量都很高吧，看看特工的」、「要打開國外市場真的很難，葉式特工真的很懂國際口味」。
事實上，根據「YouTube Wiki」官方網站統計，整理出前112名台灣YouTuber影片觀看數的清單中，前一陣子最夯的阿翰「九天玄女」異軍突起，直衝榜內106名，觀看數為10,439,159次；而其中包括鋼琴女神Pan Piano則是靠演奏「鬼滅之刃主題曲紅蓮華」排名61名，觀看數有18,576,747次；而流量最為驚人的則是「葉式特工 Yes Ranger」，該頻道不僅在前十名影片中包辦了五支影片，前三名影片全部被他們包辦，最高觀看數來到303,058,512次，突破三億關卡，可以說是短期為止，台灣影音創作者難以再超越的紀錄。（編輯：張嘉哲）