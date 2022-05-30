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不是Pan Piano！台灣YouTuber「他」稱霸　紅到國外跪了

▲台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 15:44:462022-05-30 16:22:07

台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾，那麼在眾多的影音創作者當中，誰又是所謂「流量天花板」呢？近日，就有網友討論「那些台灣破千萬觀看的YouTuber影片」其中包含日前超夯的九天玄女（網紅阿翰飾）也後來居上擠進榜單，掀起熱烈迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天早上上廁所時隨便滑個YouTube，結果YT首頁推薦我阿翰九天玄女的影片，但我記得明明就看過了，正當要滑走時，結果發現這部影片竟然觀看數破一千萬了！後來好奇就去找找看還有哪些台灣YouTuber也有破千萬的影片，結果發現喬瑟夫的『QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶』也有破千萬！

▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮，日前影片突破一千萬觀看次數。（圖／阿翰po影片YouTube）
「說到台灣破五千萬觀看的影片，真的是也是很多，音樂類大概就是『Pan Piano』、『Ru味春捲』進榜；食物類的話『Terry Films』就是千萬的常勝軍，再來就是『牛排』，雖然跟夥伴解散了，但他也闖出自己一片天，憑藉巨大化料理，無人聲影片，成功打開海外市場」。

▲「Pan Piano」經常角色扮演成各種動漫人物並且展現高超琴藝，圈粉無數。（圖／Instagram：Pan Piano）
▲「Pan Piano」經常角色扮演成各種動漫人物並且展現高超琴藝，圈粉無數。（圖／Instagram／Pan Piano）
至於以劇情、演戲、生活為主的「葉式特工 Yes Ranger」才是真正霸榜的王者，創作出多部的破億觀看影片，真的是非常厲害；另外還有「彭昱凱（阿凱）」 不靠剪輯、不靠特效、不靠腳本，以最純粹的方式呈現影片，結果也有一億多，真的非常狂，其他像是木曜四超玩的「一日幕僚」、這群人「職業大暴走」也都是大家熟知的影片。不過原PO也提到「當然還是會有遺珠，像是Joeman非常認真做影片，也有許多奢華企劃聞名，但可惜還沒有一部破千萬大作」。

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▲葉式特工製作「Minecraft Real POV 創世神第一人稱真人版」影片，點閱率破三億大關。（圖/葉式特工YT）
貼文一出，不少網友紛紛回應「九妹是真的蠻可惜的！值得一部千萬大作啊」、「阿凱那個能1.5億我真的很不解，算是被演算法天選到的男人嗎」、「鋼琴類的女性只服Pan」、「葉式特工跟鬼一樣，台灣點閱前三名都是他們」、「反正影片有推到國外的幾乎流量都很高吧，看看特工的」、「要打開國外市場真的很難，葉式特工真的很懂國際口味」。

▲Joeman近日遭男大生嘲諷「根本慣老闆」，本人親自在底下留言回應。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman被網友公認是值得有一部千萬點閱的影音創作者，認為其創作影片題材新鮮且認真。（圖／翻攝Joeman IG）
事實上，根據「YouTube Wiki」官方網站統計，整理出前112名台灣YouTuber影片觀看數的清單中，前一陣子最夯的阿翰「九天玄女」異軍突起，直衝榜內106名，觀看數為10,439,159次；而其中包括鋼琴女神Pan Piano則是靠演奏「鬼滅之刃主題曲紅蓮華」排名61名，觀看數有18,576,747次；而流量最為驚人的則是「葉式特工 Yes Ranger」，該頻道不僅在前十名影片中包辦了五支影片，前三名影片全部被他們包辦，最高觀看數來到303,058,512次，突破三億關卡，可以說是短期為止，台灣影音創作者難以再超越的紀錄。（編輯：張嘉哲）

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▲台灣YouTuber創作影片點閱率排行，其中葉式特工在前十名中，就佔了五支影片，最高點擊率突破兩億。（圖/YouTube Wiki）

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