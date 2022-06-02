台灣「平價牛排霸主」爆出來了！內行吃過認同：太有水準
牛排料理方式多樣，且香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛，近年來在街道上或夜市內都可見到許多家平價牛排店，經濟實惠的價格讓店內總是高朋滿座。不過，就有網友討論「大家知道平價牛排天花板是哪一間嗎？」貼文引起廣大迴響，不少吃過的老饕都紛紛跳出認同。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「朋友前幾天找我去吃我家牛排，但我對我家牛排印象就是配料還蠻少的，buffet區也沒什麼好吃的，但朋友一直說這間厲害的厲害的！想說我家牛排有什麼好厲害的，結果去了才知道.....這間我家牛排中和店不同......真的是大開眼界，琳琅滿目的菜色跟起碼20樣水果.....應該是平價牛排天花板了吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「平價牛排只服我家牛排中和店沒錯.....菜色太有水準了」、「目前最頂沒錯，貴族的鮮饌館都打不贏」、「跟你同樣感覺，一開始去以為菜色多肯定也不好吃，但東西是真的很好吃」、「要花200多吃孫東寶，我不如花300初吃我家牛排+buffet」、「平價牛排天花板認同，沒人能贏」、「真的是太好吃，我都點310的牛排爽吃buffet」、「牛排撇開不說，光是那個buffet水準真的太高，殺爆一堆店」。
綜合網友意見，多數人肯定「我家牛排中和店」實屬平價牛排天花板，原因在於這間我家牛排屬於「旗艦店」，除了一般牛排外，主打80種buffet新鮮菜色，在網路上評價非常高，對比現在市面上200多元的平價牛排店來說，加上100初的價格就能享用牛排+buffet，讓不少人直呼CP值真的太高，往往到了假日時，要是沒提前訂位，在外頭排隊兩小時的情況經常都有耳聞，顯見是不少老饕心中公認的「平價牛排王者店」。（編輯：張嘉哲）