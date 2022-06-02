賣肉粽「月賺300萬」？44年老店二代怒揭內幕：做心酸的
隨著端午節即將到來，與粽子相關話題的討論度更是爆炸。不過，近日卻有民眾瞎問，賣肉粽是不是很好賺啊？並直言一個月就能賺300萬，不僅遭到眾人撻伐，更釣出44年肉粽老店的怒火，「說這話都不用經過腦子嗎？」。
臉書社團「爆廢公社」，近日出現一位網友丟出問題「賣肉粽是不是很好賺啊？」並以完全不考慮其他成本的方式直言，「一顆賣50，一天包2000顆賺10萬塊，一個月賺300萬」。
殊不知立刻引來上千名網友怒火，「一個沒想到成本、時間的人，討論這個根本沒意義」、「你可以包來賣啊，看看到底好不好賺」、「材料都不用錢？瓦斯不用錢？水不用錢？」「你沒洗過粽葉齁」、「有多累你知道嗎？」。
沒想到竟然也釣出44年的肉粽老店二代留言表示，要不是阿母賣肉粽44年了，這種高成本低利潤的工作，我們這種第二代傳人根本不想接，被迫接班後自己叫貨核算成本，根本是做心酸的，不能說沒賺但是也沒好賺到哪裡去」。
他更揭開背後的成本、心血內幕，「粽葉很髒請專人洗一批工錢1100粽葉以前一批才2800-3200很大一捆現在一批4800很小一捆，豬肉貴，糯米貴，什麼都貴，工錢不用算嗎？瓦斯費勒？」並痛批原PO，「說很好賺這話都不用經過腦子嗎？」（編輯：詹鎰睿）