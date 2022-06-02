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200萬新車寫滿經文！車主竟被「趕出社團」　離譜過程曝

▲200萬新車寫滿塗鴉，車主現身還原一切，不僅遭到廠商要求刪文，甚至被踢出相關社團。（圖／爆料公社）
▲200萬新車寫滿塗鴉，車主現身還原一切，不僅遭到廠商要求刪文，甚至被踢出相關社團。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 20:23:32

日前有民眾發現，一台白色要價200萬元的新車座落在路邊，全身都被車主寫滿文字，抱怨廠商怎麼樣都修不好，宛如佛經瞬間引起網友關注。怎料，該位車主在《爆料公社》現身表示，公司不僅不處理還推卸責任，更要求把所有文章刪除，而且還被踢出社團。

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《NOWnews》先前報導「200萬新車「寫滿經文」！車主崩潰曝原因：要全世界看見」，因有民眾在《爆廢公社》分享，他在路邊看到一台被塗滿文字的白色車輛，該名車主寫著，200萬元的新車進廠5次都修不好熄火的問題，並要求廠商還錢，並藉此讓全世界看見。

沒想到該名車主，決定在《爆料公社》還原所有事情經過，他指出，在交車的第一天，帶著全家人爬山時就明顯感受到車子有很大的頓挫感，結果反應給業務經理後卻僅得到可能是「人為因素」的問題，但後來好幾次爬山也都出現相同狀況。

▲200萬新車寫滿經文！車主「下場」曝光　慘遭刪文噤聲。（圖／爆廢公社）
▲日前才有民眾拍下路邊一台「滿身經文」的白車，引起大家熱烈討論。（圖／爆廢公社）
就如同原PO在車子上寫的文字一樣，進廠幾次都沒修好，就算調派其他縣市的技師也都一樣。他更表示，5/20當天就要求廠長、技師一同去爬山試車也發現同樣問題，沒想到隔天僅得到「變速箱的油加太多，多了350cc，才會造成有頓挫感」。

這讓他完全無法接受，並要求廠商回收車輛，或是換一台相同車型或相同等級的車，「但公司不處理，並互相推卸責任」。怎料，原PO在相關社團述說來龍去脈後，就接到廠商電話要求把《爆廢公社》裡，民眾拍到的照片刪文，「但那篇文是別人發的，我們沒辦法刪文，過不久後RX的社團裡面的文就被刪掉，並且將我踢出社團。」

最後原PO無奈痛批，「這就是事情的來龍去脈，我只是被車商跟080推來推去！不符合檸檬條款難道符合西瓜條款！？」。

網友紛紛留言，「把你踼出的社團也很有問題‧問一問那一個版主吧」、「奇怪了，現在修車完都不用試車沒問題在交車嗎？那個廠長還真敢，故障還沒排除還那麼有信心跟車主說那壞了唷」、「就買到車王，廠商不負責，就收回換新，也不會一直噴，買個台新車誰也不想修的時間比開的多吧！」「XXX每年都評比第一的售後服務，原來這樣就可以當全國第一？」。（編輯：詹鎰睿）

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