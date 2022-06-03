平價牛排應該吃幾分熟？「正確點法」師傅承認：吃錯20年
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其以夜市以及些許餐廳當中價格最為便宜，每到用餐時段時，牛排店內總是高朋滿座，不過，去平價牛排用餐時，你所點的牛排都是幾分熟呢？近日，就有網友討論「有人也是現在才知道平價牛排要吃全熟的嗎？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「那天去吃夜市平價牛排，結果就點了一個厚切牛排5分熟吃得很開心，結果我媽突然說『你夜市牛排都吃五分熟喔？』我突然不知道怎麼回答，怎會有人這樣問，媽媽就說『因為平價牛排原肉很少，大部分都是組合肉，應該吃全熟比較好』然後看著我媽的雞腿排，我整個瞬間懂了什麼......請問有人跟我一樣一直吃錯嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「哈哈哈哈哈，我都吃7分熟」、「我都沒在管欸，吃完上完廁所都一樣啦」、「組合肉五分熟真的是母湯」、「全熟+1，之前吃過夜市的五分熟回家就拉肚子了」、「我看你這則才知道我吃錯20年」、「我都吃七分熟...難怪上次回家拉肚子QQ」、「組合肉真的是不要亂吃不熟的，平價才賣你多少還有店租等等成本怎麼可能給你原肉」。
而《NOWnews》也詢問在牛排店數年經驗的張師傅，他向記者透露「現在市售平價牛排管或者夜市牛排店，因為要壓低成本，大部分還是都以組合肉為主，除非菜單上有強調『原肉』，否則一般都是比較建議一點全熟，而且也會發現販售『原肉的店家』價格絕對相比『組合肉的店家』高一些，大家自己可以去做取捨」。
張師傅強調，組合肉並沒有不好，只是因為這些肉類在經過切割、絞碎處理後，再重新拼湊成的肉排，加工過程會有細菌都跟著進到肉裡面，因此一定要吃全熟，吃到不熟的都有可能會造成拉肚子的情況產生。（編輯：張嘉哲）