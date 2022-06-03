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麥當勞雞肉為何特別好吃？「4年前就有真相」　老饕笑瘋

▲麥當勞除了獨特風味薯條受到歡迎外，其雞塊也是榜上有名的食物，深受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞除了獨特風味薯條受到歡迎外，其雞塊也是榜上有名的食物，深受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 12:09:28

麥當勞除了憑藉獨特風味的薯條稱霸速食市場之外，其包含麥脆雞、雞塊、嫩煎雞系列漢堡也都是民眾熱愛食用的餐點之一。然而，近日就有網友詢問友人「你知道為什麼麥當勞的雞肉這麼好吃？」沒想到答案公布之後，讓不少網友朝聖笑翻，直呼「還真的沒發現過」，引起一波話題。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「有時候就是怕你不知道而已」只見貼出的影片中，他先詢問女性友人「你知道為什麼麥當勞雞肉這麼好吃？」女性友人隨即搖頭，接著該網友就表示「當您享用酥脆的多汁的麥脆雞時，我們竭盡全力，從餐廳到餐桌層層把關，確保品質穩定，讓您的每一次用餐體驗都是最好的滋味」原來，該答案是在麥當勞內用時附在餐盤上的廣告文宣。

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▲網友發現麥當勞雞肉好吃的真相，透露就藏在餐盤紙的文宣上，讓不少網友笑翻。（圖/Tik [email protected]
貼文一出，吸引上萬人朝聖，不少人網友笑翻表示「太好笑XD原來是這樣」、「還真的沒注意看過那上面的字欸，長知識了」、「笑死，這個電視廣告上面有說，難怪好熟悉」、「知道了嗎你各位，麥當勞雞肉好吃的秘密」、「真的太好笑了，影片超有魔力」、「太好笑，而且用不以為意的表情說出來更好笑」、「這是麥當勞一直的雞肉廣告啊XD太好笑了啦」、「不知道為啥真的太好笑」。

事實上，麥當勞在4年前就曾經拍攝廣告告知大眾自家雞肉來源，都是透過特約的雞農合作而來，標榜養殖雞絕對不打生長激素，麥當勞嚴選台灣各地認證的在地雞農，盼望提供給顧客最優質的雞肉品質，主打是「我用心養，你安心吃」的主軸，如今因為餐盤紙上的廣告被網友發現，KUSO拍成影片引起關注，也讓不少老饕笑翻表示「雞肉品質行銷成功」。（編輯：張嘉哲）


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