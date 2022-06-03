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端午宅配送禮小心變質腐敗　食藥署提醒冷凍冷藏最佳溫度

▲食藥署表示，端午適逢高溫多雨的季節，容易造成食品腐敗變質，因此送禮宅配需要特別注意冷凍與冷藏的溫度。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲食藥署表示，端午適逢高溫多雨的季節，容易造成食品腐敗變質，因此送禮宅配需要特別注意冷凍與冷藏的溫度。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-03 14:53:27

端午節為中國傳統的三大節日之一，許多人趁著佳節購買各式各樣粽類產品，或送給親友表達感謝及祝福，但近年受疫情影響，民眾從親自出門選購或致送，漸漸改為利用宅配幫忙運送。食藥署表示，端午適逢高溫多雨的季節，這樣的環境及溫度，很適合微生物快速生長，容易造成食品腐敗變質，因此便凸顯出食品供應鏈全程低溫控管的重要性。

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食品的衛生安全及品質好壞，深受貯存的時間長短及溫度影響，將食品保存在適當溫度並迅速有效地送到消費者手中，便是確保食品衛生安全及品質的重要關鍵之一。食藥署提醒食品業者應特別注意低溫食品的保存溫度，冷凍食品的品溫應保持在攝氏負18度以下，冷藏食品的品溫應保持在攝氏7度以下、凍結點以上，並同時避免劇烈之溫度變動。

此外，提醒民眾在寄送低溫宅配前應確認業者是否提供低溫運送服務，並事先將要寄送的食品預冷至適當溫度（冷藏或冷凍），並妥善包裝確認產品是否密封，避免內容物溢出；收貨時，應注意物流業者是否將產品放在適當溫層，且收到低溫產品時，應注意產品包裝標示的儲存溫度，儘速將產品置於冰箱冷藏或冷凍櫃；切記冷凍產品勿反覆解凍、冷凍，避免產品因溫度劇烈變動而容易變質。

食藥署表示，歡慶端午佳節之餘，建議民眾在挑選物流業者時，除了確認業者是否提供符合運送產品溫度的服務外，也要特別留意廠商年節運輸公告的注意事項，以利提前安排運送事宜，讓你「選對好物流 安心慶端陽」。


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