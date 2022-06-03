營養師激推低GI「神級水果」！養顏美容、鞏固自身保護力
許多人飯後都會習慣切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能藉由水果補充維他命C，然而有些水果糖份太高，不能一次攝取太多；不過，營養師高敏敏就表示，怕水果糖份太高的民眾若遇上「蓮霧」就不用太害怕，不只低GI又健康，連糖尿病友一次吃兩顆都可以！
營養師高敏敏表示，蓮霧不用去皮就可以洗淨享用，方便又美味；她接著分享「蓮霧的好處」，第一「低GI、控醣超補水」，糖尿病友一次吃1-2顆都沒問題，含水量高、GI值低。第二「富含維生素C，幫助對抗壓力」，抗壓之外，還可以抗氧化、養顏美容，很推薦辦公族每天啃1-2顆當作下午點心。
第三「維生素A幫助護眼」，提升夜間暗視力之外，也保護黏膜健康，鞏固保護力、第四「降血壓消水腫」，含有豐富的礦物質鉀，是預防心血管疾病很好的幫手、第五「富含植化素」，幫助身體抗發炎、第六「膳食纖維」，蓮霧含有豐富膳食纖維，以每100g來說就有0.8g，可以幫助腸道順暢。
最後，高敏敏也說「蓮霧真的很適合天天吃，不只品種豐富，能供大家選擇（黑珍珠、黑金剛、紅寶石），都超營養美味，更重要的是其中營養滿滿，所以很推薦大家把蓮霧當作安心水果攝取來源，飲食均衡之外，更是能支持辛苦的農民們」。（編輯：郭佩蓉）
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