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北捷再爆10秘密！「1服務」出站還能享受　網讚：學到了

▲北捷再爆10秘密，這服務出站還能再進站使用，網讚：「學到了！」（示意圖／翻攝台北捷運臉書）
▲北捷再爆10秘密，這服務出站還能再進站使用，網讚：「學到了！」（示意圖／翻攝台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 15:45:252022-06-03 16:31:07

前陣子網路上捲起一股列出「自己10個讓人很意外的Point」風潮，不少明星、網友皆有參與，台北人最熟悉的台北捷運在5月21日時也曾發過該類貼文，昨（2）日則再次貼出第二版，除了公開一些關於捷運的冷知識，更有一個雖然極為日常，但不知道卻相當不方便的秘密，就是「出站之後臨時想上廁所，可以向詢問處領臨時通行票再進站使用付費區廁所」。

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《NOWnews今日新聞》曾報導「北捷自曝10祕密！千人讀完超驚喜　『運動設施』旅客可用」。2日時，台北捷運 Metro Taipei於臉書專頁再次分享「關於台北捷運可能讓你很意外的Point」，內容如下：

1.捷運站的出口編號，是依照「逆時針」的方向來依序編號的
2.要去碧潭不要再搭到小碧潭啦～請在新店站下車
3.人多太擁擠、人少又空虛寂寞覺得冷，打開台北捷運GO APP可以即時監控捷運每節車廂的擁擠度，從容走去喜歡的社交距離
4.出站之後臨時想上廁所，可以向詢問處領臨時通行票再進站使用付費區廁所
5.如果電聯車上的人都坐在同一側，列車不會傾斜，因為有空氣彈簧氣壓控制平衡

▲捷運（圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲2日時，台北捷運 Metro Taipei於臉書專頁再次分享「關於北捷可能讓你很意外的Point」。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
6.北捷防疫智慧王，文湖線列車汰換下來的座椅，搖身變為維修人員分區用餐專用椅
7.搭捷運時隨身攜帶氣球最多只能帶5個
8.大型寵物車可以從86個車站上捷運
9.中山站、中山國小站、中山國中站...是3個不同線的不同車站！(小編迷路到厭世)
10.大家都叫司機大哥，但其實北捷有很多小鮮肉、女神級司機員

這十個祕密勾起了眾多網友的興趣，回覆：「報告親愛的小編，第10點沒圖沒真相喔！(敲碗)」、「關於第二點還可以另外補充：士林夜市不在士林站下車～請在劍潭站下車，第一次去台北的時候被騙哈哈哈」、「上次真的因為身上有六顆氣球，進站就被要求戳破到只能五顆XD」、「第5、6、7、8還真的是第一次知道」。（編輯：李惠婷） 

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