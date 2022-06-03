北捷再爆10秘密！「1服務」出站還能享受　網讚：學到了

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1.捷運站的出口編號，是依照「逆時針」的方向來依序編號的
2.要去碧潭不要再搭到小碧潭啦～請在新店站下車
3.人多太擁擠、人少又空虛寂寞覺得冷，打開台北捷運GO APP可以即時監控捷運每節車廂的擁擠度，從容走去喜歡的社交距離
4.出站之後臨時想上廁所，可以向詢問處領臨時通行票再進站使用付費區廁所
5.如果電聯車上的人都坐在同一側，列車不會傾斜，因為有空氣彈簧氣壓控制平衡
6.北捷防疫智慧王，文湖線列車汰換下來的座椅，搖身變為維修人員分區用餐專用椅
7.搭捷運時隨身攜帶氣球最多只能帶5個
8.大型寵物車可以從86個車站上捷運
9.中山站、中山國小站、中山國中站...是3個不同線的不同車站！(小編迷路到厭世)
10.大家都叫司機大哥，但其實北捷有很多小鮮肉、女神級司機員
這十個祕密勾起了眾多網友的興趣，回覆：「報告親愛的小編，第10點沒圖沒真相喔！(敲碗)」、「關於第二點還可以另外補充：士林夜市不在士林站下車～請在劍潭站下車，第一次去台北的時候被騙哈哈哈」、「上次真的因為身上有六顆氣球，進站就被要求戳破到只能五顆XD」、「第5、6、7、8還真的是第一次知道」。（編輯：李惠婷）