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肉粽驚見「超大油蔥酥」！眾一看形狀嚇瘋：難怪會被討厭

▲有網友瘋傳，肉粽包了一塊「超大油蔥酥」，模樣讓所有人通通嚇傻。（圖／爆廢公社公開版）
▲有網友瘋傳，肉粽包了一塊「超大油蔥酥」，模樣讓所有人通通嚇傻。（圖／爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 13:05:21

端午連假期間，家家戶戶都有吃不完的粽子，但在吃之前最好還是檢查一下，以免把不該有的東西吃下肚。近日，一張「超大油蔥酥」的照片就在網路上瘋傳，雖然不清楚詳細來源在哪，但網友早就通通嘔爆，更形容「這就是我討厭油蔥酥的原因」。

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臉書社團「爆廢公社公開版」，一名網友分享一張粽子的照片，可以看到油亮亮的完美糯米粽，卻出現一個疑似蟑螂形狀的黑色不明物體，讓人看了毛骨悚然，原PO更開玩笑形容「這肉粽的油蔥酥好大」。

▲有網友瘋傳，肉粽包了一塊「超大油蔥酥」，模樣讓所有人通通嚇傻。（圖／爆廢公社公開版）
▲目前該真實來源不明，仍有待查清，但可以確定的是，已經造成無數名網友的陰影，更直言就是他討厭油蔥的原因。（圖／爆廢公社公開版）
照片一出，立刻轟動全場，「太可怕了啦」、「為甚麼每到端午節都要這樣」、「好可怕看了沒食慾」、「X的，還好有發現」、「跟肉粽整個融合再一起了誒」、「蟑螂化石」、「到底是蟑螂口味的油蔥酥還是油蔥酥口味的蟑螂呢？」、「真的很討厭油蔥，顏色跟蟑螂一模一樣」

經查，這張照片源自於巴哈姆特論壇，5月26日一名網友好奇詢問，油蔥酥的外觀和來源，「是用蟑螂翅膀做的嗎？這樣要抓很多隻耶，誰能一直供應來源啊？」結果底下就有網友貼出該張照片並留下「造型油蔥」4個大字，同樣讓大家嘔爆，該名網友也在4月6日貼出相同照片來回應其他貼文，目前仍不清楚真正來源和原因。（編輯：詹鎰睿）

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