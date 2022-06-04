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清蒸魚「整條爆掉」！他掀鍋蓋秒臉綠　內行卻一面倒讚爆

▲有網友分享，他在家蒸魚時，開鍋竟發現整條魚爆開，模樣十分難以言喻，讓他當場傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）
▲有網友分享，他在家蒸魚時，開鍋竟發現整條魚爆開，模樣十分難以言喻，讓他當場傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 13:57:19

海鮮的美味不只是烹調方式會有所差異，新鮮度更是關鍵之一，近日就有網友分享，他在家蒸魚時，開鍋竟發現整條魚爆開，模樣十分難以言喻，讓他當場傻眼，不過貼文曝光後，卻釣出不少內行人搖頭大讚：「會爆開也是夠新鮮的象徵」、「這魚應該是很新鮮」。 

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該名網友今（4）日在臉書「家常菜」中貼文，他表示蒸魚來吃時，因為並不大條，便沒有在魚身劃刀，直接蒸來吃，沒想到一開鍋竟發現，整條魚從身體中央往外爆開，讓他當場傻眼喊：「今天蒸魚一整個爆了…」 

▲（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）
▲不少內行網友看了照片之後，反而大讚「我倒覺得是這條魚非常新鮮才會爆炸」。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）
貼文一出，網友紛紛留言，「好吃就好，菜是拿來吃的」、「爆了！這樣可能更入味」、「好吃就好，我可以帶碗來消滅喔」、「體內小宇宙爆發」、「感覺更入味了」、「這魚肉很細膩欸」、「這是跟火藥一起煮嗎」、「爆開花了！肉質太鮮嫩啦」、「有一種活潑感」。 

不過，卻有不少內行網友看了照片之後大讚，「我倒覺得是這條魚非常新鮮才會爆炸」、「肯定新鮮才會爆掉」、「我蒸過現撈，魚港剛捕上岸，沒冰過夜的魚會變這樣」、「新鮮才有爆的機會，冷凍或是現撈（翻肚的）就是沒辦法爆」、「會爆開也是夠新鮮的象徵」、「這魚應該是很新鮮」、「夠新鮮才會爆」。（編輯：賴禹妡） 

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