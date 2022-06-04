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啦啦隊甜心泳衣全是洞！「人體肉粽裝」網凍未條：想打包

▲陳伊長相甜美、身材火辣且個性活潑，近年擄獲不少粉絲，而她在端午連假分享相當應景的「辣照」，讓上萬名網友看的臉紅心跳，掀起一陣熱議。（圖／翻攝自陳伊IG）
▲陳伊長相甜美、身材火辣且個性活潑，近年擄獲不少粉絲，而她在端午連假分享相當應景的「辣照」，讓上萬名網友看的臉紅心跳，掀起一陣熱議。（圖／翻攝自陳伊IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 15:49:282022-06-04 16:33:06

「甜心虎牙」伊伊（陳伊）是中職球隊Rakuten Girls樂天女孩和女團「伊梓帆」的成員，由於長相甜美、身材火辣且個性活潑，近年擄獲不少粉絲，而常在個人社群分享生活點滴的她，在端午連假也分享相當應景的「辣照」，讓上萬名網友看的臉紅心跳，掀起一陣熱議。

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陳伊昨（3日）在個人臉書粉絲專頁和IG發文，曬出一張在泳池旁的泳裝照，圖中她頭戴草帽，露出甜美笑容回頭看向鏡頭，身上則穿著白色連身高衩泳裝，而最抓人眼球的亮點，就是側邊綁帶設計交叉出一個個洞口，尾端再打上結，也讓陳伊自嘲自己是「名副其實的綁肉粽」，並祝粉絲們端午節快樂。

▲（圖／翻攝自陳伊臉書粉專）
▲陳伊在個人社群時常分享日常及工作照片，近日連續釋出2張泳裝照，性感模樣皆成為網友熱議話題。（圖／翻攝自陳伊臉書粉專）
貼文及辣照曝光後，短時間就以吸引上萬網友按讚朝聖，且紛紛留言「這肉粽好可口」、「請問可以外帶嗎」、「真的肉粽在這！好想打包喔」、「看完是真的餓了」、「來人，甜辣醬先準備好」、「這肉粽哪裡有賣？我先來幾顆」、「這肉粽是加大辣嗎！太犯規了」。

事實上陳伊在個人社群就常分享日常及工作照片，日前她參與節目《小明星大跟班》錄影時更是豁出去，僅穿著側身開深V、下半身直接開高衩的泳裝上陣，也引起網友熱烈討論，而這次釋出「人體肉粽裝」後，她也向粉絲預告「期待一下我的寫真吧」。（編輯：張志浩）


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