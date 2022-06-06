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大S凌晨煲湯「等愛人出差回來」　網友怒：汪小菲吐出來

▲汪小菲（右）感情醜聞連環爆，輿論替大S感到不值。（圖／大S微博）
▲汪小菲（右）感情醜聞連環爆，輿論替大S感到不值。（圖／大S微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-06 12:36:062022-06-06 12:37:13

汪小菲被台灣狗仔葛斯齊「實錘」爆料婚內偷吃張穎穎、紅粉知己至少5位，甚至因細故把勸架的小S、懷孕9個月的大S推倒在地，更沒來由地爆料大S長期吃違禁藥，冷靜後才道歉，遭致兩岸輿論撻伐。有大陸網友發現，大S過去經常發文透露幫老公煲湯，想起汪小菲分手後不留情面，氣得要他把喝下肚的湯「吐出來」！

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▲葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊臉書）
▲▼葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊快手直播）
▲▼葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌多名女子。（圖／葛斯齊快手直播）
大汪10多年婚姻前期，大S常常犧牲睡眠，替汪小菲準備熱食，讓老公一早醒來就有「香噴噴的溫暖和愛」，觀察這些貼文，時間都在凌晨1點、4點多，做的都是需要花時間熬煮的早餐粥、燉牛肉湯、咖哩等，其中一篇寫道：「失眠的我，調了一杯瑪格麗特，煲著愛心湯，等待即將出差回家的主人。」

▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲▼大S經常凌晨煲湯給汪小菲喝。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
而今大汪離婚後，汪小菲婚內和不同女子親密接觸的照片曝光，網友不勝唏噓之餘，更多的是憤怒，「大S曾在這個房間裡為你煲湯，你卻被曝婚内帶不同的女人回你們共同的家」、「哎，好女人反而不珍惜」、「是剛結婚那幾年...」、「現在栽在爛三手裡以為是愛你，自作自受」、「物是人非」、「他不配」、「不喜歡喝湯，喜歡女人破口大罵，比較刺激」！

▲大S在家煲湯等汪小菲工作回家。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
▲大S在家煲湯等汪小菲工作回家。（圖／維多梨鴨Victoria微博）
不過有網友緩頰，認為遠距離是婚變的主因，「如果不是長期分居兩地，也許不會這樣，也許會繼續恩愛」、「兩地分居再加上疫情要隔離，久了都會生疏和累的，兩夫妻分床睡久了都會有差別，更何況分地」、「沒有疫情，他們應該還能過，疫情一來長期見不到，明星也過不下去啊」！（編輯：楊穎軒）

▲汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
▲汪小菲（右）吻大S畫面已成追憶。（圖／大S微博）

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