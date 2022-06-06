平價牛排藏「1問題」老饕心寒！眾秒懂：小心離倒店不遠
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其以夜市以及些許餐廳當中價格最為便宜，每到用餐時段時，牛排店內總是高朋滿座。不過，近日就有網友討論「我想問一下夜市牛排現在一份要150元是怎樣啊？」貼文引發廣大迴響，直呼「平價牛排根本一點都不平價了！」
原PO在PTT貼文指出「不知道是不是我太久沒逛夜市，還是我真的已經與社會脫節，整個吃米不知米價，我印象中150應該是在牛排餐廳的價位吧...？現在夜市牛排一客150元是正常的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「30年前60元，現在150元好像差不多」、「一堆180元，雞腿排200元了」、「150算便宜了勒，有些都漲到200了」、「這兩年物價狂飆，光那個雞肉就漲幾波」、「現在夜市一大堆都賣160~200，根本沒有150的了吧」、「你脫節的很誇張，夜市牛排我家這都200元起跳了」、「平價牛排店已經消失了，現在的都不平價了」、「變貴之後就不吃了，組合肉還要求什麼」。
綜合網友意見，許多人早已發現夜市的牛排、平價牛排店的價格已經回不去，由於夜市都是主打平價牛排，過去有不少人從百元一路吃到翻倍價格，讓不少老饕也回文直呼「漲成這樣真的去夜市也不會選吃牛排，CP值超低，會改吃別的」、「近幾年已經都沒吃夜市牛排了，現在根本沒有平價牛排，可能中南部有，北部真的消失，要是業者再繼續漲價，過幾年真的要小心離倒店不遠了」。（編輯：張嘉哲）