夏天香蕉易變壞？達人教小撇步可放1個月 網：長知識了
每年5到8月更是香蕉盛產的季節，它不僅價格便宜容易購買，營養價值也高，更是許多愛好健身運動的民眾必備的水果之一。不過在這炎熱的氣候香蕉容易太熟過爛，因此如何保存常常令很多民眾傷透腦筋。日本就有一名網友蔬果達人分享如何長期保存香蕉的秘訣，網友看了都紛紛驚呼：「長知識了！」
根據日本媒體報導，推特帳號@tetsublogorg的Tetsu先生，是一名在超市蔬果部擔任超過10年以上的負責人，他經常在網路上分享各種實用的蔬果小知識，吸引將近14萬名網友追蹤他的帳號。日前他分享了一篇「讓香蕉保存一個月的方法」，首先先確認購買的香蕉外觀沒有任何傷痕，將其一根一根拆解下來之後，以保鮮膜分別確實包好，接著放進冰箱的蔬果冷藏區，就可以在夏天長時間地保存香蕉。
Tetsu先生也表示，因為夏季氣溫高，香蕉容易過度熟成並快速腐壞，但是只要用這樣的方式，就可以輕鬆又簡單地延長它的保存期限，雖然香蕉皮會因為不耐寒而容易變黑，但是內部的果肉卻不會受到影響，同時也不用擔心每次買了一串香蕉就必須要馬上吃光的窘境！
網友看了之後都紛紛留言：「吃不完也有方法解決了」、「一直以為香蕉不能放冰箱，真的長知識了」、「真方便，這樣就不用強行馬上吃光它」、「昨天，我就這樣吃了一個放了一個月的香蕉。皮膚又黑又嚇人，但是裡面的東西真的還可以。現在夏天可以吃香蕉了」、「對喜歡香蕉的人是個福音」。（編輯：陳珮瑜）