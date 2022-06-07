外送平台「免費吃法」瘋傳！店家尷尬抓包：不要臉歸剛欸

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只見貼出的照片，該名客人點了一個吐司、一個漢堡以及兩杯飲料，而回傳給客服的照片當中，只出現一個吐司、一個漢堡以及一杯飲料，不過怪異的點在於，杯架明明是2杯設計，如果只有1杯，店家並不會使用杯架，讓不少同行一看就識破這種騙餐伎倆，直呼「笑了，不要臉的人真的歸剛欸」、「1杯不會用杯架，尷尬囉！」
貼文一出，釣出不少店家透露「前天也是，客人點4樣東西，說漏給兩個，而且還挑兩個最貴的勒＝＝」、「我的比較扯吧，點蛋花湯回報說沒有蛋花，不然這是啥？」、「我真的覺得店家直接搜證開告，不要姑息這些騙餐的人」、「腦袋進水的奧客很多，以為店家都不知道，都想吃霸王餐」、「所以說監視器超級重要！呼籲有合作的店家都要裝監視器！一定都會遇到這種奧客！」、「這種人真的比想像中還多....到底是什麼心態」、「什麼有頭髮啦、什麼有異物啦一大堆都有，就是要吃霸王餐」。
事實上，根據許多外送平台的「餐點回報」規則，客人經發現有遺漏品項、品質不佳等等都可以回報，如果拍照回傳之後，客服平台處理方式大多是以「退款」為主，而這筆款項則將要由店家自行吸收，沒想到該功能在近日不斷被有意人士惡意利用，大吃霸王餐，讓店家苦不堪言，紛紛祭出店內安裝監視器的方法來預防，而《NOWnews》也提醒民眾，如果惡意回報經查屬實之後，外送平台帳號也會被停權，甚至可能被店家舉證提告，民眾千萬不要以身試法。（編輯：張嘉哲）