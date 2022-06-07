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外送平台「免費吃法」瘋傳！店家尷尬抓包：不要臉歸剛欸

▲外送平台近幾年崛起，民眾只要使用APP點餐，美味的餐點就會送上門，懶人商機瞬間擴大不少。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台近幾年崛起，民眾只要使用APP點餐，美味的餐點就會送上門，懶人商機瞬間擴大不少。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 09:16:04

外送平台近幾年崛起，加上疫情嚴重，不少人都會利用APP來點餐，熱騰騰又美味的食物就會送到家門口，不過由於外送是建立在客人、店家以及平台端三方的關係，經常也引發一些爭議。近日，就有外送平台合作的店家上網踢爆內幕，直呼「大家真的不要再騙餐了好不好？」貼文釣出不少苦主，引起熱烈討論。

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一名與外送平台合作的店家在臉書社團「外送店家交流平台」貼文指出「顧客拍照回傳給外送客服說遺漏一杯飲料，我真的只想跟這位客人說『親愛的！你好歹也把杯架拿起來再拍照吧？這樣不是很明顯嗎？」後續調閱監視器影片回傳客服之後就拿回款項了！」

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▲外送平台合作店家爆出有客人想吃霸王餐，偽造「餐點遺漏」回報客服的假照。（圖/外送平台店家交流專區）
只見貼出的照片，該名客人點了一個吐司、一個漢堡以及兩杯飲料，而回傳給客服的照片當中，只出現一個吐司、一個漢堡以及一杯飲料，不過怪異的點在於，杯架明明是2杯設計，如果只有1杯，店家並不會使用杯架，讓不少同行一看就識破這種騙餐伎倆，直呼「笑了，不要臉的人真的歸剛欸」、「1杯不會用杯架，尷尬囉！」

貼文一出，釣出不少店家透露「前天也是，客人點4樣東西，說漏給兩個，而且還挑兩個最貴的勒＝＝」、「我的比較扯吧，點蛋花湯回報說沒有蛋花，不然這是啥？」、「我真的覺得店家直接搜證開告，不要姑息這些騙餐的人」、「腦袋進水的奧客很多，以為店家都不知道，都想吃霸王餐」、「所以說監視器超級重要！呼籲有合作的店家都要裝監視器！一定都會遇到這種奧客！」、「這種人真的比想像中還多....到底是什麼心態」、「什麼有頭髮啦、什麼有異物啦一大堆都有，就是要吃霸王餐」。

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▲也有店家被投訴蛋花湯裡面沒有蛋花，擺明是睜眼說瞎話想要騙餐。（圖/外送平台店家交流專區）
事實上，根據許多外送平台的「餐點回報」規則，客人經發現有遺漏品項、品質不佳等等都可以回報，如果拍照回傳之後，客服平台處理方式大多是以「退款」為主，而這筆款項則將要由店家自行吸收，沒想到該功能在近日不斷被有意人士惡意利用，大吃霸王餐，讓店家苦不堪言，紛紛祭出店內安裝監視器的方法來預防，而《NOWnews》也提醒民眾，如果惡意回報經查屬實之後，外送平台帳號也會被停權，甚至可能被店家舉證提告，民眾千萬不要以身試法。（編輯：張嘉哲）

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