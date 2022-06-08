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壽司郎「超巨食材」悄悄回歸　鐵粉曬照讚爆：立馬點五盤

▲壽司郎悄悄回歸極巨滿腹限定的「特大草蝦天婦羅」，已有鐵粉朝聖「超巨食材」，曬照認證「超香」、「真的好吃」，饕客發現回歸還立馬點五盤。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎悄悄回歸極巨滿腹限定的「特大草蝦天婦羅」，已有鐵粉朝聖「超巨食材」，曬照認證「超香」、「真的好吃」，饕客發現回歸還立馬點五盤。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-08 10:41:40

台灣人熱愛迴轉壽司，尤其看到豪邁不手軟的大份量食材，肯定吃得更過癮，壽司郎悄悄回歸極巨滿腹限定的「特大草蝦天婦羅」，低調被網友讚爆，已有粉絲朝聖曬照「超巨食材」，認證「超香」、「真的好吃」，鐵粉發現回歸立馬點五盤，誇獎「壽司郎裡面最好吃之一」，聽聞是期間限定商品，紛紛揪團好友開吃。

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▲「特大草蝦天婦羅」實品照曝光，超巨尺寸受粉絲認證。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲「特大草蝦天婦羅」實品照曝光，超巨尺寸受粉絲認證。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
壽司郎進駐台灣後口碑甚好，過往用餐時段都可以在店外看到排隊盛況，四月才推出「大大食材祭」寵客，如今將大人、小孩都愛的特大草蝦天婦羅，悄悄進化回歸，掛保證幸福感滿分，吃得到酥、脆、香，不少粉絲一看見消息就知道要回訪，超有行動力的鐵粉也已經在粉專曬出「超巨食材」實拍，果然不讓人失望，被饕客連連讚聲「超香」、「大蝦我愛你」、「真的好吃」。

▲被讚是「壽司郎裡面最好吃之一」，受鐵粉認證的美味口袋名單又加一。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲被讚是「壽司郎裡面最好吃之一」，受鐵粉認證的美味口袋名單又加一。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲「特大草蝦天婦羅」回歸才沒幾天，低調好評不斷。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲「特大草蝦天婦羅」回歸才沒幾天，低調好評不斷。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
更有人妻表示，上禮拜正好去吃，發現回歸後「老公立馬點了五盤」，留言區一片讚聲「壽司郎裡面最好吃之一」，看得出是受粉絲認證的美味口袋名單。官方還透露「特大草蝦天婦羅」是期間限定商品，⁣提醒晚到只能扼腕嘆息，引來網友開玩笑吶喊「逼我冒著生命危險去吃」。

HAMA壽司（はま寿司）也在五月底推出份量超巨的「はまの鮭魚比一比」期間限定菜單，超澎湃打造9款浮誇鮭魚壽司，可以一次吃到日本宮城縣銀鮭、挪威鱒鮭及挪威生鮭魚等多種口感，超豪邁一貫給到雙層、四片都還不過癮，竟然堆出「鮭魚富士山」寵客，熱愛迴轉壽司的民眾可要好好把握。

▲挺過鮭魚荒，HAMA壽司（はま寿司）祭出超澎湃9款鮭魚菜單，一貫給到雙層、四片都還不過癮，竟然堆出富士山嚇壞網友。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾）
▲挺過鮭魚荒，HAMA壽司（はま寿司）祭出超澎湃9款鮭魚菜單，1貫疊四片不過癮，直接堆出富士山嚇壞網友。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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