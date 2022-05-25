迴轉壽司9款鮭魚吃爆！1貫疊四片不過癮 堆成「富士山」
喜歡鮭魚的民眾有口福了！今年3月才傳出鮭魚斷貨危機，讓大家大吃一驚。HAMA壽司（はま寿司）正推出「はまの鮭魚比一比」期間限定菜單，祭出9款鮭魚壽司超澎湃，不只份量超巨，還可以一次吃到日本宮城縣銀鮭、挪威鱒鮭及挪威生鮭魚等多種口感，超豪邁一貫給到雙層、四片都還不過癮，竟然堆出「鮭魚富士山」寵客。藏壽司則有北海道生章魚及炙烤明太子鮭魚；壽司郎祭出地中海黑鮪魚中腹銅板價來迎戰。
HAMA壽司（はま寿司）的「はまの鮭魚比一比」期間限定菜單，大手筆給出滿滿9款鮭魚新作，集結口感軟嫩、入口即化的日本宮城縣銀鮭，肉質Q彈清爽的挪威鱒鮭及富含油脂的鮮甜挪威生鮭魚，挑戰超巨豪邁份量。
不只一次給出三種類的「雙層」鮭魚；大方在醋飯蓋上四片特盛炙燒鮭魚與鱒魚卵，連大片海苔都包不住的驚人份量；竟然還在軍艦壽司上堆出「鮭魚富士山」驚艷網友，引來吃貨們呼朋引伴要朝聖，還驚呼「哇靠 這太多鮭魚了吧」、「看起來超猛」。
藏壽司5月迎來北海道的生章魚佐辣蘿蔔泥，與搭配特製醬料的炙烤明太子鮭魚全新上市。現在外帶或內用消費滿千，還能搶先兌換首次登場的超可愛蠟筆小新圓盤。
壽司郎則主打夏季特賣，奉上7款期間限定菜單，不只有炙燒鮭魚腹、野生斑節蝦、鹽麴熟成赤魷，還推出地中海黑鮪魚中腹，2貫80元的銅板價來迎戰。