手搖飲「最肥大魔王」並非珍奶！營養師曝：這餡料有陷阱
天氣漸漸炎熱，許多民眾喜歡來一杯清涼的手搖飲，甚至還另外加料增添口感，不僅可以滿足味蕾又能立刻消暑，只是暢飲的同時也得注意熱量，不過你知道其實珍奶並非熱量最高的單品嗎？對此，營養師高敏敏分享手搖飲的熱量排行榜，意外發現大魔王竟然是「它」！
高敏敏日前在臉書表示，不少人以為喝水果茶比起珍奶類的熱量要降低許多，但事實上並非如此。如果以大杯700毫升正常甜、正常冰的容量來計算，手搖茶系列之中熱量最高的是熟果茶，熱量大約有359大卡，而水果茶中又以蘋果果粒茶的344大卡熱量最高，奶茶系列中的NO.1則是芒果厚奶的543大卡。
同時她也提到，其實比起一般的珍珠奶茶，奶蓋系列的熱量其實才是陷阱，因為「奶蓋的製作要用奶油+糖+鹽，甚至還要添加一些煉乳去打發（因爲乳脂肪含量要夠高，才不易產生油水分離現象，但就是造成肥胖的原因」，因此像是這幾年很流行的芝芝系列當中，可可芝芝的熱量就含大約374大卡、抹茶芝芝也有372大卡，都是熱量的地雷之一。
高敏敏補充，根據衛福部建議每日精緻糖攝取，應不超過一天總熱量攝取10%，降至5%以下最佳，以每天攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低至100大卡，約是25～50克的糖量，等於是必須控制在「半糖」以下的概念。因此她也提醒大家能多喝水才是最好的，如果喝飲料想加配料，因為餡料大多數都已含糖因此可以選擇無糖就好，想喝一點甜的就點越少糖越好，如微糖或半糖即可。（編輯：陳珮瑜）
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