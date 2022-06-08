獨／foodpanda漲價衰中槍 珍煮丹證實「買一送一」縮水
外送平台foodpanda昨（7）日正式加收「平台費」，第一波從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市開辦，無論美食外送或生鮮雜貨，北北基每筆收取5元，桃園市及新竹縣市則每筆收取3元，引發網友哀嚎「被當韭菜」，多花錢升級foodpanda pro的會員更是崩潰灌爆官方粉絲團。今（8）日預定上線的珍煮丹泰奶系列「買一送一」優惠，卻被發現「泰泰仙芋島」新品未顯示折扣，遭疑才剛漲價就讓好康優惠被消失，《NOWnews今日新聞》記者求證雙方業者，珍煮丹證實「買一送一」縮水，「優惠內容尚在調整」。
迎接夏日，外送平台也紛紛與咖啡及手搖飲展開優惠合作，搶攻消暑商機，foodpanda 6月獨家攜手人氣星巴克，提供專屬pandapro會員「5大外送優惠」嗨爆用戶；更搭配手搖飲夯店珍煮丹推出超夯的「泰泰鮮奶茶」等新品「買一送一」優惠。
然foodpanda昨日正式加收「平台費」的消息一出，令廣大會員們一時難以接受，稍早還傳出外送員爆料，中午用餐時段才剛過1點就完全沒有訂單，尤其遇上不方便外出的雨天、通常訂單會暴增的時刻，如此不尋常得情況，似乎也反應了用戶對於新制的接受度不太樂觀。
而原訂今日上線的珍煮丹泰奶系列「買一送一」3款優惠，更被發現其中一款「泰泰仙芋島」新品，只顯示「期間限定」並未掛上折扣，foodpanda遭疑才剛漲價還讓好康優惠被消失。
《NOWnews今日新聞》記者求證雙方業者，立即展開確認，沒想到珍煮丹回應「內部針對優惠方案內容尚在調整」，導致目前foodpanda外送APP上的折扣品項，與先前發布的消息有所落差。而記者進一步追問，該優惠只到月底，將於何時確認完整資訊給消費者，僅收到「還在盡快確認中」的回覆；foodpanda可說是吃了一記悶虧衰中槍，官方低調表示，「初步了解活動資訊是正確的」，由於優惠是手搖飲業者發起，對於調整品項平台給予尊重。